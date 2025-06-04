kmf
KMF - Comorian Franc

Comorian Franc on Comoros valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Comorian Franc -valuuttakurssi on KMF → USD. Comorian Franc ISO-valuuttatunnus on KMF, ja valuuttasymboli on CF. Alta löydät Comorian Franc kurssit ja valuuttalaskurin.

KMFKomorien frangi

Comorian Franc tilastot

NimiComorian Franc
SymboliFranc
Pienin yksikkö1/100 = Centime
Pienen yksikön symboliCentime
Suosituin KMF muunnosKMF → USD
Suosituin KMF kaavioKMF → USD kaavio

Comorian Franc profiili

KolikotFreq used: Franc25, Franc50, Franc100
SetelitFreq used: Franc1, Franc2, Franc5, Franc10
KeskuspankkiBanque Centrale des Comores
Käyttäjät
Comoros

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15966
GBP / EUR1.14176
USD / JPY156.436
GBP / USD1.32405
USD / CHF0.804072
USD / CAD1.40383
EUR / JPY181.412
AUD / USD0.652050

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%