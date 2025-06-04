KMF - Comorian Franc
Comorian Franc on Comoros valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Comorian Franc -valuuttakurssi on KMF → USD. Comorian Franc ISO-valuuttatunnus on KMF, ja valuuttasymboli on CF. Alta löydät Comorian Franc kurssit ja valuuttalaskurin.
Comorian Franc tilastot
|Nimi
|Comorian Franc
|Symboli
|Franc
|Pienin yksikkö
|1/100 = Centime
|Pienen yksikön symboli
|Centime
|Suosituin KMF muunnos
|KMF → USD
|Suosituin KMF kaavio
|KMF → USD kaavio
Comorian Franc profiili
|Kolikot
|Freq used: Franc25, Franc50, Franc100
|Setelit
|Freq used: Franc1, Franc2, Franc5, Franc10
|Keskuspankki
|Banque Centrale des Comores
|Käyttäjät
Comoros
Miksi olet kiinnostunut valuutasta KMF?
