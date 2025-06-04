KMF - Comorian Franc

Comorian Franc on Comoros valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Comorian Franc -valuuttakurssi on KMF → USD. Comorian Franc ISO-valuuttatunnus on KMF , ja valuuttasymboli on CF. Alta löydät Comorian Franc kurssit ja valuuttalaskurin.