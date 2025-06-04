CVE - Cape Verdean Escudo
Cape Verdean Escudo on Cape Verde valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Cape Verdean Escudo -valuuttakurssi on CVE → USD. Cape Verde Escudo ISO-valuuttatunnus on CVE, ja valuuttasymboli on $. Alta löydät Cape Verdean Escudo kurssit ja valuuttalaskurin.
Cape Verdean Escudo tilastot
|Nimi
|Cape Verdean Escudo
|Symboli
|$
|Pienin yksikkö
|1/100 = Centavo (discontinued)
|Pienen yksikön symboli
|Centavo (discontinued)
|Suosituin CVE muunnos
|CVE → USD
|Suosituin CVE kaavio
|CVE → USD kaavio
Cape Verdean Escudo profiili
|Kolikot
|Freq used: $1, $5, $10, $20, $50, $100
|Setelit
|Freq used: $200, $500, $1000, $2000, $2500, $5000
|Keskuspankki
|Bank of Cape Verde
|Käyttäjät
Cape Verde
Cape Verde
