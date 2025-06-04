cve
CVE - Cape Verdean Escudo

Cape Verdean Escudo on Cape Verde valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Cape Verdean Escudo -valuuttakurssi on CVE → USD. Cape Verde Escudo ISO-valuuttatunnus on CVE, ja valuuttasymboli on $. Alta löydät Cape Verdean Escudo kurssit ja valuuttalaskurin.

CVEKap Verden escudo

Cape Verdean Escudo tilastot

NimiCape Verdean Escudo
Symboli$
Pienin yksikkö1/100 = Centavo (discontinued)
Pienen yksikön symboliCentavo (discontinued)
Suosituin CVE muunnosCVE → USD
Suosituin CVE kaavioCVE → USD kaavio

Cape Verdean Escudo profiili

KolikotFreq used: $1, $5, $10, $20, $50, $100
SetelitFreq used: $200, $500, $1000, $2000, $2500, $5000
KeskuspankkiBank of Cape Verde
Käyttäjät
Cape Verde

