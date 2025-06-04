CDF - Congolese Franc
Congolese Franc on Congo/Kinshasa valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Congolese Franc -valuuttakurssi on CDF → USD. Congo/Kinshasa Franc ISO-valuuttatunnus on CDF, ja valuuttasymboli on FC. Alta löydät Congolese Franc kurssit ja valuuttalaskurin.
Congolese Franc tilastot
|Nimi
|Congolese Franc
|Symboli
|Franc
|Pienin yksikkö
|Pienen yksikön symboli
|Suosituin CDF muunnos
|CDF → USD
|Suosituin CDF kaavio
|CDF → USD kaavio
Congolese Franc profiili
|Käyttäjät
Congo/Kinshasa
Congo/Kinshasa
