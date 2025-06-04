cdf
CDF - Congolese Franc

Congolese Franc on Congo/Kinshasa valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Congolese Franc -valuuttakurssi on CDF → USD. Congo/Kinshasa Franc ISO-valuuttatunnus on CDF, ja valuuttasymboli on FC. Alta löydät Congolese Franc kurssit ja valuuttalaskurin.

cdf
CDFKongon frangi

Congolese Franc tilastot

NimiCongolese Franc
SymboliFranc
Pienin yksikkö
Pienen yksikön symboli
Suosituin CDF muunnosCDF → USD
Suosituin CDF kaavioCDF → USD kaavio

Congolese Franc profiili

Käyttäjät
Congo/Kinshasa

