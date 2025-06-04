kgs
KGS - Kyrgyzstani Som

Kyrgyzstani Som on Kyrgyzstan valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Kyrgyzstani Som -valuuttakurssi on KGS → USD. Kyrgyzstan Som ISO-valuuttatunnus on KGS, ja valuuttasymboli on лв. Alta löydät Kyrgyzstani Som kurssit ja valuuttalaskurin.

KGSKirgisian som

Kyrgyzstani Som tilastot

NimiKyrgyzstani Som
Symboliлв
Pienin yksikkö
Pienen yksikön symboli
Suosituin KGS muunnosKGS → USD
Suosituin KGS kaavioKGS → USD kaavio

Kyrgyzstani Som profiili

Käyttäjät
Kyrgyzstan

