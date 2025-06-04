KGS - Kyrgyzstani Som
Kyrgyzstani Som on Kyrgyzstan valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Kyrgyzstani Som -valuuttakurssi on KGS → USD. Kyrgyzstan Som ISO-valuuttatunnus on KGS, ja valuuttasymboli on лв. Alta löydät Kyrgyzstani Som kurssit ja valuuttalaskurin.
Kyrgyzstani Som tilastot
|Nimi
|Kyrgyzstani Som
|Symboli
|лв
|Pienin yksikkö
|Pienen yksikön symboli
|Suosituin KGS muunnos
|KGS → USD
|Suosituin KGS kaavio
|KGS → USD kaavio
Kyrgyzstani Som profiili
|Käyttäjät
Kyrgyzstan
Kyrgyzstan
