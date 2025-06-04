ron
RON - Romanian Leu

Romanian Leu on Romania valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Romanian Leu -valuuttakurssi on RON → USD. Romania Leu ISO-valuuttatunnus on RON, ja valuuttasymboli on lei. Alta löydät Romanian Leu kurssit ja valuuttalaskurin.

ron
RONRomanian leu

Romanian Leu tilastot

NimiRomanian Leu
Symbolilei
Pienin yksikkö1/100 = Bani
Pienen yksikön symboliBani
Suosituin RON muunnosRON → USD
Suosituin RON kaavioRON → USD kaavio

Romanian Leu profiili

KolikotFreq used: Bani10, Bani50
Rarely used: Bani1, Bani5
SetelitFreq used: lei1, lei5, lei10, lei50, lei100
Rarely used: lei200, lei500
KeskuspankkiNational Bank of Romania
Käyttäjät
Romania

