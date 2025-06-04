RON - Romanian Leu
Romanian Leu on Romania valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Romanian Leu -valuuttakurssi on RON → USD. Romania Leu ISO-valuuttatunnus on RON, ja valuuttasymboli on lei. Alta löydät Romanian Leu kurssit ja valuuttalaskurin.
Romanian Leu tilastot
|Nimi
|Romanian Leu
|Symboli
|lei
|Pienin yksikkö
|1/100 = Bani
|Pienen yksikön symboli
|Bani
|Suosituin RON muunnos
|RON → USD
|Suosituin RON kaavio
|RON → USD kaavio
Romanian Leu profiili
|Kolikot
|Freq used: Bani10, Bani50
Rarely used: Bani1, Bani5
|Setelit
|Freq used: lei1, lei5, lei10, lei50, lei100
Rarely used: lei200, lei500
|Keskuspankki
|National Bank of Romania
|Käyttäjät
Romania
