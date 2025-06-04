zmw
ZMW - Zambian Kwacha

Zambian Kwacha on Zambia valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Zambian Kwacha -valuuttakurssi on ZMW → USD. Zambia Kwacha ISO-valuuttatunnus on ZMW, ja valuuttasymboli on ZK. Alta löydät Zambian Kwacha kurssit ja valuuttalaskurin.

zmw
ZMWSambian kwacha

Zambian Kwacha tilastot

NimiZambian Kwacha
SymboliZK
Pienin yksikkö1/100 = Ngwee
Pienen yksikön symboliN
Suosituin ZMW muunnosZMW → USD
Suosituin ZMW kaavioZMW → USD kaavio

Zambian Kwacha profiili

KeskuspankkiBank of Zambia
Käyttäjät
Zambia

