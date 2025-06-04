ZMW - Zambian Kwacha
Zambian Kwacha on Zambia valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Zambian Kwacha -valuuttakurssi on ZMW → USD. Zambia Kwacha ISO-valuuttatunnus on ZMW, ja valuuttasymboli on ZK. Alta löydät Zambian Kwacha kurssit ja valuuttalaskurin.
Zambian Kwacha tilastot
|Nimi
|Zambian Kwacha
|Symboli
|ZK
|Pienin yksikkö
|1/100 = Ngwee
|Pienen yksikön symboli
|N
|Suosituin ZMW muunnos
|ZMW → USD
|Suosituin ZMW kaavio
|ZMW → USD kaavio
Zambian Kwacha profiili
|Keskuspankki
|Bank of Zambia
|Käyttäjät
Zambia
Zambia
