CZK - Czech Koruna
Czech Koruna on Czechia valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Czech Koruna -valuuttakurssi on CZK → USD. Czech Republic Koruna ISO-valuuttatunnus on CZK, ja valuuttasymboli on Kč. Alta löydät Czech Koruna kurssit ja valuuttalaskurin.
Czech Koruna tilastot
|Nimi
|Czech Koruna
|Symboli
|Kč
|Pienin yksikkö
|1/100 = Haléru
|Pienen yksikön symboli
|h
|Suosituin CZK muunnos
|CZK → USD
|Suosituin CZK kaavio
|CZK → USD kaavio
Czech Koruna profiili
|Kolikot
|Freq used: 1Kč, 2Kč, 5Kč, 10Kč, 20Kč, 50Kč
|Setelit
|Freq used: 100Kč, 200Kč, 500Kč, 1000Kč, 2000Kč, 5000Kč
|Keskuspankki
|Czech National Bank
|Käyttäjät
Czechia
Czechia
Miksi olet kiinnostunut valuutasta CZK?
