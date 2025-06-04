czk
CZK - Czech Koruna

Czech Koruna on Czechia valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Czech Koruna -valuuttakurssi on CZK → USD. Czech Republic Koruna ISO-valuuttatunnus on CZK, ja valuuttasymboli on Kč. Alta löydät Czech Koruna kurssit ja valuuttalaskurin.

czk
CZKTšekin koruna

Czech Koruna tilastot

NimiCzech Koruna
Symboli
Pienin yksikkö1/100 = Haléru
Pienen yksikön symbolih
Suosituin CZK muunnosCZK → USD
Suosituin CZK kaavioCZK → USD kaavio

Czech Koruna profiili

KolikotFreq used: 1Kč, 2Kč, 5Kč, 10Kč, 20Kč, 50Kč
SetelitFreq used: 100Kč, 200Kč, 500Kč, 1000Kč, 2000Kč, 5000Kč
KeskuspankkiCzech National Bank
Käyttäjät
Czechia

