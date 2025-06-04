ang
ANG - Dutch Guilder

Dutch Guilder on Netherlands Antilles valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Dutch Guilder -valuuttakurssi on ANG → USD. Netherlands Antilles Guilder ISO-valuuttatunnus on ANG, ja valuuttasymboli on ƒ. Alta löydät Dutch Guilder kurssit ja valuuttalaskurin.

ANGAlankomaiden Antillien guldeni

Dutch Guilder tilastot

NimiDutch Guilder
Symboliƒ
Pienin yksikkö
Pienen yksikön symboli
Suosituin ANG muunnosANG → USD
Suosituin ANG kaavioANG → USD kaavio

Dutch Guilder profiili

SetelitFreq used: ƒ5, ƒ10, ƒ25, ƒ50, ƒ100, ƒ250, ƒ1000
Käyttäjät
Netherlands Antilles, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten

