ANG - Dutch Guilder
Dutch Guilder on Netherlands Antilles valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Dutch Guilder -valuuttakurssi on ANG → USD. Netherlands Antilles Guilder ISO-valuuttatunnus on ANG, ja valuuttasymboli on ƒ. Alta löydät Dutch Guilder kurssit ja valuuttalaskurin.
Dutch Guilder tilastot
|Nimi
|Dutch Guilder
|Symboli
|ƒ
|Pienin yksikkö
|Pienen yksikön symboli
|Suosituin ANG muunnos
|ANG → USD
|Suosituin ANG kaavio
|ANG → USD kaavio
Dutch Guilder profiili
|Setelit
|Freq used: ƒ5, ƒ10, ƒ25, ƒ50, ƒ100, ƒ250, ƒ1000
|Käyttäjät
Netherlands Antilles, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten
Miksi olet kiinnostunut valuutasta ANG?
