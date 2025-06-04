ZWD - Zimbabwean Dollar
Notice: This Zimbabwe dollar (ZWD) has been suspended indefinitely.
In January 2009, the Reserve Bank of Zimbabwe permitted the use of foreign currency in Zimbabwe in response to an economic decline that caused inflation levels of 5 billion percent. By April 2009, the Zimbabwe dollar was suspended indefinitely. The government has adopted a multiple currency framework which includes the Australian Dollar, Botswana Pula, British Sterling Pound, Chinese Yuan, Euro, Japanese Yen, Indian Rupee, South African Rand, and United States Dollar. For more information, read the BBC's "Zimbabwe's multi-currency confusion".
Zimbabwean Dollar tilastot
|Nimi
|Zimbabwean Dollar
|Symboli
|Z$
|Pienin yksikkö
|1/100 = Cent
|Pienen yksikön symboli
|Cent
|Suosituin ZWD muunnos
|ZWD → USD
|Suosituin ZWD kaavio
|ZWD → USD kaavio
Zimbabwean Dollar profiili
|Setelit
|Freq used: Z$1, Z$5, Z$10, Z$20, Z$50, Z$100, Z$500
|Keskuspankki
|Reserve Bank of Zimbabwe
|Käyttäjät
Zimbabwe
Zimbabwe
