zwd
ZWD - Zimbabwean Dollar

Zimbabwean Dollar on Zimbabwe valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Zimbabwean Dollar -valuuttakurssi on ZWD → USD. Zimbabwe Dollar ISO-valuuttatunnus on ZWD, ja valuuttasymboli on Z$. Alta löydät Zimbabwean Dollar kurssit ja valuuttalaskurin.

Notice: This Zimbabwe dollar (ZWD) has been suspended indefinitely.

Valitse valuutta

zwd
ZWDZimbabwen dollari (vanhentunut)

In January 2009, the Reserve Bank of Zimbabwe permitted the use of foreign currency in Zimbabwe in response to an economic decline that caused inflation levels of 5 billion percent. By April 2009, the Zimbabwe dollar was suspended indefinitely. The government has adopted a multiple currency framework which includes the Australian Dollar, Botswana Pula, British Sterling Pound, Chinese Yuan, Euro, Japanese Yen, Indian Rupee, South African Rand, and United States Dollar. For more information, read the BBC's "Zimbabwe's multi-currency confusion".

Zimbabwean Dollar tilastot

NimiZimbabwean Dollar
SymboliZ$
Pienin yksikkö1/100 = Cent
Pienen yksikön symboliCent
Suosituin ZWD muunnosZWD → USD
Suosituin ZWD kaavioZWD → USD kaavio

Zimbabwean Dollar profiili

SetelitFreq used: Z$1, Z$5, Z$10, Z$20, Z$50, Z$100, Z$500
KeskuspankkiReserve Bank of Zimbabwe
Käyttäjät
Zimbabwe

Miksi olet kiinnostunut valuutasta ZWD?

Haluan...

Tilaa ZWD sähköpostipäivityksetHanki ZWD kurssit puhelimeeniHanki ZWD valuuttadata API yritykselleni

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15949
GBP / EUR1.14165
USD / JPY156.458
GBP / USD1.32373
USD / CHF0.804391
USD / CAD1.40405
EUR / JPY181.412
AUD / USD0.651732

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%