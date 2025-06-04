BHD - Bahraini Dinar
Bahraini Dinar on Bahrain valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Bahraini Dinar -valuuttakurssi on BHD → USD. Bahrain Dinar ISO-valuuttatunnus on BHD, ja valuuttasymboli on .د.ب. Alta löydät Bahraini Dinar kurssit ja valuuttalaskurin.
Bahraini Dinar tilastot
|Nimi
|Bahraini Dinar
|Symboli
|BD
|Pienin yksikkö
|1/1000 = Fils
|Pienen yksikön symboli
|Fils
|Suosituin BHD muunnos
|BHD → USD
|Suosituin BHD kaavio
|BHD → USD kaavio
Bahraini Dinar profiili
|Kolikot
|Freq used: Fils5, Fils10, Fils25, Fils50, Fils100, Fils500
|Setelit
|Freq used: Fils500, Fils1, Fils5, Fils10, Fils20
|Keskuspankki
|Central Bank of Bahrain
|Käyttäjät
Bahrain
Bahrain
