BHD - Bahraini Dinar

Bahraini Dinar on Bahrain valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Bahraini Dinar -valuuttakurssi on BHD → USD. Bahrain Dinar ISO-valuuttatunnus on BHD, ja valuuttasymboli on .د.ب. Alta löydät Bahraini Dinar kurssit ja valuuttalaskurin.

BHDBahrainin dinaari

Bahraini Dinar tilastot

NimiBahraini Dinar
SymboliBD
Pienin yksikkö1/1000 = Fils
Pienen yksikön symboliFils
Suosituin BHD muunnosBHD → USD
Suosituin BHD kaavioBHD → USD kaavio

Bahraini Dinar profiili

KolikotFreq used: Fils5, Fils10, Fils25, Fils50, Fils100, Fils500
SetelitFreq used: Fils500, Fils1, Fils5, Fils10, Fils20
KeskuspankkiCentral Bank of Bahrain
Käyttäjät
Bahrain

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15943
GBP / EUR1.14145
USD / JPY156.459
GBP / USD1.32343
USD / CHF0.804376
USD / CAD1.40395
EUR / JPY181.403
AUD / USD0.651786

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%