BWP - Botswana Pula
Botswana Pula on Botswana valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Botswana Pula -valuuttakurssi on BWP → USD. Botswana Pula ISO-valuuttatunnus on BWP, ja valuuttasymboli on P. Alta löydät Botswana Pula kurssit ja valuuttalaskurin.
Botswana Pula tilastot
|Nimi
|Botswana Pula
|Symboli
|P
|Pienin yksikkö
|1/100 = thebe
|Pienen yksikön symboli
|t
|Suosituin BWP muunnos
|BWP → USD
|Suosituin BWP kaavio
|BWP → USD kaavio
Botswana Pula profiili
|Kolikot
|Freq used: 5t, 10t, 25t, 50t, P1, P2, P5
|Setelit
|Freq used: P10, P20, P50, P100, P200
|Keskuspankki
|Bank of Botswana
|Käyttäjät
Botswana
Botswana
Miksi olet kiinnostunut valuutasta BWP?
