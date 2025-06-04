bwp
BWP - Botswana Pula

Botswana Pula on Botswana valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Botswana Pula -valuuttakurssi on BWP → USD. Botswana Pula ISO-valuuttatunnus on BWP, ja valuuttasymboli on P. Alta löydät Botswana Pula kurssit ja valuuttalaskurin.

Botswana Pula tilastot

NimiBotswana Pula
SymboliP
Pienin yksikkö1/100 = thebe
Pienen yksikön symbolit
Suosituin BWP muunnosBWP → USD
Suosituin BWP kaavioBWP → USD kaavio

Botswana Pula profiili

KolikotFreq used: 5t, 10t, 25t, 50t, P1, P2, P5
SetelitFreq used: P10, P20, P50, P100, P200
KeskuspankkiBank of Botswana
Käyttäjät
Botswana

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15953
GBP / EUR1.14142
USD / JPY156.446
GBP / USD1.32351
USD / CHF0.804290
USD / CAD1.40390
EUR / JPY181.404
AUD / USD0.651835

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%