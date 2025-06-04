htg
HTG - Haitian Gourde

Haitian Gourde on Haiti valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Haitian Gourde -valuuttakurssi on HTG → USD. Haiti Gourde ISO-valuuttatunnus on HTG, ja valuuttasymboli on G. Alta löydät Haitian Gourde kurssit ja valuuttalaskurin.

HTGHaitin gourde

Haitian Gourde tilastot

NimiHaitian Gourde
SymboliG
Pienin yksikkö1/100 = Centime
Pienen yksikön symboliCentime
Suosituin HTG muunnosHTG → USD
Suosituin HTG kaavioHTG → USD kaavio

Haitian Gourde profiili

KolikotFreq used: Centime5, Centime10, Centime20, Centime50, G1, G5
SetelitFreq used: G10, G25, G50, G100, G250, G500, G1000
KeskuspankkiBank of the Republic of Haiti
Käyttäjät
Haiti

