BBD - Barbadian or Bajan Dollar
Barbadian or Bajan Dollar on Barbados valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Barbadian or Bajan Dollar -valuuttakurssi on BBD → USD. Barbados Dollar ISO-valuuttatunnus on BBD, ja valuuttasymboli on $. Alta löydät Barbadian or Bajan Dollar kurssit ja valuuttalaskurin.
Barbadian or Bajan Dollar tilastot
|Nimi
|Barbadian or Bajan Dollar
|Symboli
|$
|Pienin yksikkö
|1/100 = Cent
|Pienen yksikön symboli
|Cent
|Suosituin BBD muunnos
|BBD → USD
|Suosituin BBD kaavio
|BBD → USD kaavio
Barbadian or Bajan Dollar profiili
|Kolikot
|Freq used: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, $1
|Setelit
|Freq used: $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Keskuspankki
|Central Bank of Barbados
|Käyttäjät
Barbados
Miksi olet kiinnostunut valuutasta BBD?
