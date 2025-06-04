bbd
BBD - Barbadian or Bajan Dollar

Barbadian or Bajan Dollar on Barbados valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Barbadian or Bajan Dollar -valuuttakurssi on BBD → USD. Barbados Dollar ISO-valuuttatunnus on BBD, ja valuuttasymboli on $. Alta löydät Barbadian or Bajan Dollar kurssit ja valuuttalaskurin.

BBDBarbadoksen dollari

Barbadian or Bajan Dollar tilastot

NimiBarbadian or Bajan Dollar
Symboli$
Pienin yksikkö1/100 = Cent
Pienen yksikön symboliCent
Suosituin BBD muunnosBBD → USD
Suosituin BBD kaavioBBD → USD kaavio

Barbadian or Bajan Dollar profiili

KolikotFreq used: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, $1
SetelitFreq used: $2, $5, $10, $20, $50, $100
KeskuspankkiCentral Bank of Barbados
Käyttäjät
Barbados

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15942
GBP / EUR1.14144
USD / JPY156.464
GBP / USD1.32341
USD / CHF0.804371
USD / CAD1.40392
EUR / JPY181.408
AUD / USD0.651806

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%