MGA - Malagasy Ariary
Malagasy Ariary on Madagascar valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Malagasy Ariary -valuuttakurssi on MGA → USD. Madagascar Ariary ISO-valuuttatunnus on MGA, ja valuuttasymboli on Ar. Alta löydät Malagasy Ariary kurssit ja valuuttalaskurin.
Notice: The MGA rate shown below is the official rate. Available MGA rates may vary significantly.
Malagasy Ariary tilastot
|Nimi
|Malagasy Ariary
|Symboli
|Ar
|Pienin yksikkö
|1/5 = Iraimbilanja
|Pienen yksikön symboli
|Iraimbilanja
|Suosituin MGA muunnos
|MGA → USD
|Suosituin MGA kaavio
|MGA → USD kaavio
Malagasy Ariary profiili
|Kolikot
|Freq used: Iraimbilanja1, Iraimbilanja25, Ar1, Ar2, Ar4, Ar5, Ar10, Ar20, Ar50
|Setelit
|Freq used: Ar100, Ar200, Ar500, Ar1000, Ar2000, Ar5000, Ar10000
|Keskuspankki
|Banque Centrale de Madagascar
|Käyttäjät
Madagascar
