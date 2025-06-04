mga
MGA - Malagasy Ariary

Malagasy Ariary on Madagascar valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Malagasy Ariary -valuuttakurssi on MGA → USD. Madagascar Ariary ISO-valuuttatunnus on MGA, ja valuuttasymboli on Ar. Alta löydät Malagasy Ariary kurssit ja valuuttalaskurin.

MGAMadagaskarin ariary

Malagasy Ariary tilastot

NimiMalagasy Ariary
SymboliAr
Pienin yksikkö1/5 = Iraimbilanja
Pienen yksikön symboliIraimbilanja
Suosituin MGA muunnosMGA → USD
Suosituin MGA kaavioMGA → USD kaavio

Malagasy Ariary profiili

KolikotFreq used: Iraimbilanja1, Iraimbilanja25, Ar1, Ar2, Ar4, Ar5, Ar10, Ar20, Ar50
SetelitFreq used: Ar100, Ar200, Ar500, Ar1000, Ar2000, Ar5000, Ar10000
KeskuspankkiBanque Centrale de Madagascar
Käyttäjät
Madagascar

