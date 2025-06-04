MVR - Maldivian Rufiyaa
Maldivian Rufiyaa on Maldives (Maldive Islands) valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Maldivian Rufiyaa -valuuttakurssi on MVR → USD. Maldives (Maldive Islands) Rufiyaa ISO-valuuttatunnus on MVR, ja valuuttasymboli on Rf. Alta löydät Maldivian Rufiyaa kurssit ja valuuttalaskurin.
Maldivian Rufiyaa tilastot
|Nimi
|Maldivian Rufiyaa
|Symboli
|Rufiyaa
|Pienin yksikkö
|1/100 = Laari
|Pienen yksikön symboli
|Laari
|Suosituin MVR muunnos
|MVR → USD
|Suosituin MVR kaavio
|MVR → USD kaavio
Maldivian Rufiyaa profiili
|Kolikot
|Freq used: Laari1, Laari5, Laari10, Laari25, Laari50, Rufiyaa1, Rufiyaa2
|Setelit
|Freq used: Rufiyaa5, Rufiyaa10, Rufiyaa20, Rufiyaa50, Rufiyaa100, Rufiyaa200, Rufiyaa500
|Keskuspankki
|Maldives Monetary Authority
|Käyttäjät
Maldives (Maldive Islands)
