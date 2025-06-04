mvr
MVR - Maldivian Rufiyaa

Maldivian Rufiyaa on Maldives (Maldive Islands) valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Maldivian Rufiyaa -valuuttakurssi on MVR → USD. Maldives (Maldive Islands) Rufiyaa ISO-valuuttatunnus on MVR, ja valuuttasymboli on Rf. Alta löydät Maldivian Rufiyaa kurssit ja valuuttalaskurin.

Valitse valuutta

mvr
MVRMalediivien rufiyaa

Maldivian Rufiyaa tilastot

NimiMaldivian Rufiyaa
SymboliRufiyaa
Pienin yksikkö1/100 = Laari
Pienen yksikön symboliLaari
Suosituin MVR muunnosMVR → USD
Suosituin MVR kaavioMVR → USD kaavio

Maldivian Rufiyaa profiili

KolikotFreq used: Laari1, Laari5, Laari10, Laari25, Laari50, Rufiyaa1, Rufiyaa2
SetelitFreq used: Rufiyaa5, Rufiyaa10, Rufiyaa20, Rufiyaa50, Rufiyaa100, Rufiyaa200, Rufiyaa500
KeskuspankkiMaldives Monetary Authority
Käyttäjät
Maldives (Maldive Islands)

Miksi olet kiinnostunut valuutasta MVR?

Haluan...

Lähettää edullisen rahansiirron YhdysvaltoihinLähettää edullisen rahansiirron Yhdistyneeseen kuningaskuntaanLähettää edullisen rahansiirron KanadaanLähettää edullisen rahansiirron AustraliaanLähettää edullisen rahansiirron Uuteen-SeelantiinTilaa MVR sähköpostipäivityksetHanki MVR kurssit puhelimeeniHanki MVR valuuttadata API yritykselleni

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15963
GBP / EUR1.14166
USD / JPY156.434
GBP / USD1.32390
USD / CHF0.804144
USD / CAD1.40397
EUR / JPY181.405
AUD / USD0.651983

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%