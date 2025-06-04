XCG - Caribbean Guilder
Caribbean Guilder on Netherlands Antilles valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Caribbean Guilder -valuuttakurssi on XCG → USD. Netherlands Antilles Guilder ISO-valuuttatunnus on XCG. Alta löydät Caribbean Guilder kurssit ja valuuttalaskurin.
Caribbean Guilder tilastot
|Nimi
|Caribbean Guilder
|Symboli
|Cg
|Pienin yksikkö
|Pienen yksikön symboli
|Suosituin XCG muunnos
|XCG → USD
|Suosituin XCG kaavio
|XCG → USD kaavio
Caribbean Guilder profiili
|Setelit
|Freq used: 10Cg, 20Cg, 50Cg, 100Cg, 200Cg
|Käyttäjät
Caribbean Guilder
Caribbean Guilder
Miksi olet kiinnostunut valuutasta XCG?
