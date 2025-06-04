xcg
XCG - Caribbean Guilder

Caribbean Guilder on Netherlands Antilles valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Caribbean Guilder -valuuttakurssi on XCG → USD. Netherlands Antilles Guilder ISO-valuuttatunnus on XCG. Alta löydät Caribbean Guilder kurssit ja valuuttalaskurin.

Valitse valuutta

xcg
XCGKaribian guldeni

Caribbean Guilder tilastot

NimiCaribbean Guilder
SymboliCg
Pienin yksikkö
Pienen yksikön symboli
Suosituin XCG muunnosXCG → USD
Suosituin XCG kaavioXCG → USD kaavio

Caribbean Guilder profiili

SetelitFreq used: 10Cg, 20Cg, 50Cg, 100Cg, 200Cg
Käyttäjät
Caribbean Guilder

Miksi olet kiinnostunut valuutasta XCG?

Haluan...

Lähettää edullisen rahansiirron YhdysvaltoihinLähettää edullisen rahansiirron Yhdistyneeseen kuningaskuntaanLähettää edullisen rahansiirron KanadaanLähettää edullisen rahansiirron AustraliaanLähettää edullisen rahansiirron Uuteen-SeelantiinTilaa XCG sähköpostipäivityksetHanki XCG kurssit puhelimeeniHanki XCG valuuttadata API yritykselleni

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15941
GBP / EUR1.14143
USD / JPY156.460
GBP / USD1.32338
USD / CHF0.804372
USD / CAD1.40395
EUR / JPY181.401
AUD / USD0.651791

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%