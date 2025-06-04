kzt
KZT - Kazakhstani Tenge

Kazakhstani Tenge on Kazakhstan valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Kazakhstani Tenge -valuuttakurssi on KZT → USD. Kazakhstan Tenge ISO-valuuttatunnus on KZT, ja valuuttasymboli on ₸. Alta löydät Kazakhstani Tenge kurssit ja valuuttalaskurin.

Valitse valuutta

KZTKazakstanin tenge

Kazakhstani Tenge tilastot

NimiKazakhstani Tenge
Symboli
Pienin yksikkö1/100 = Tïin
Pienen yksikön symboliTïin
Suosituin KZT muunnosKZT → USD
Suosituin KZT kaavioKZT → USD kaavio

Kazakhstani Tenge profiili

KolikotFreq used: ₸1, ₸2, ₸5, ₸10, ₸20, ₸50, ₸100
SetelitFreq used: ₸1, ₸3, ₸5, ₸10, ₸20, ₸50, ₸100, ₸200, ₸500, ₸1000, ₸2000, ₸5000, ₸10000
KeskuspankkiThe National Bank of Kazakhstan
Käyttäjät
Kazakhstan

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15966
GBP / EUR1.14176
USD / JPY156.436
GBP / USD1.32405
USD / CHF0.804072
USD / CAD1.40383
EUR / JPY181.412
AUD / USD0.652050

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%