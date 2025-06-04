KZT - Kazakhstani Tenge
Kazakhstani Tenge on Kazakhstan valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Kazakhstani Tenge -valuuttakurssi on KZT → USD. Kazakhstan Tenge ISO-valuuttatunnus on KZT, ja valuuttasymboli on ₸. Alta löydät Kazakhstani Tenge kurssit ja valuuttalaskurin.
Kazakhstani Tenge tilastot
|Nimi
|Kazakhstani Tenge
|Symboli
|₸
|Pienin yksikkö
|1/100 = Tïin
|Pienen yksikön symboli
|Tïin
|Suosituin KZT muunnos
|KZT → USD
|Suosituin KZT kaavio
|KZT → USD kaavio
Kazakhstani Tenge profiili
|Kolikot
|Freq used: ₸1, ₸2, ₸5, ₸10, ₸20, ₸50, ₸100
|Setelit
|Freq used: ₸1, ₸3, ₸5, ₸10, ₸20, ₸50, ₸100, ₸200, ₸500, ₸1000, ₸2000, ₸5000, ₸10000
|Keskuspankki
|The National Bank of Kazakhstan
|Käyttäjät
Kazakhstan
Kazakhstan
