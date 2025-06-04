BTN - Bhutanese Ngultrum
Bhutanese Ngultrum on Bhutan valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Bhutanese Ngultrum -valuuttakurssi on BTN → USD. Bhutan Ngultrum ISO-valuuttatunnus on BTN, ja valuuttasymboli on Nu.. Alta löydät Bhutanese Ngultrum kurssit ja valuuttalaskurin.
Bhutanese Ngultrum tilastot
|Nimi
|Bhutanese Ngultrum
|Symboli
|Ngultrum
|Pienin yksikkö
|1/100 = chhertum
|Pienen yksikön symboli
|chhertum
|Suosituin BTN muunnos
|BTN → USD
|Suosituin BTN kaavio
|BTN → USD kaavio
Bhutanese Ngultrum profiili
|Kolikot
|Freq used: chhertum5, chhertum10, chhertum20, chhertum25, chhertum50, Ngultrum1
|Setelit
|Freq used: Ngultrum1, Ngultrum5, Ngultrum10, Ngultrum20, Ngultrum50, Ngultrum100, Ngultrum500, Ngultrum1000
|Keskuspankki
|Royal Monetary Authority of Bhutan
|Käyttäjät
Bhutan
Bhutan
