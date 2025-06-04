btn
BTN - Bhutanese Ngultrum

Bhutanese Ngultrum on Bhutan valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Bhutanese Ngultrum -valuuttakurssi on BTN → USD. Bhutan Ngultrum ISO-valuuttatunnus on BTN, ja valuuttasymboli on Nu.. Alta löydät Bhutanese Ngultrum kurssit ja valuuttalaskurin.

btn
BTNBhutanin ngultrum

Bhutanese Ngultrum tilastot

NimiBhutanese Ngultrum
SymboliNgultrum
Pienin yksikkö1/100 = chhertum
Pienen yksikön symbolichhertum
Suosituin BTN muunnosBTN → USD
Suosituin BTN kaavioBTN → USD kaavio

Bhutanese Ngultrum profiili

KolikotFreq used: chhertum5, chhertum10, chhertum20, chhertum25, chhertum50, Ngultrum1
SetelitFreq used: Ngultrum1, Ngultrum5, Ngultrum10, Ngultrum20, Ngultrum50, Ngultrum100, Ngultrum500, Ngultrum1000
KeskuspankkiRoyal Monetary Authority of Bhutan
Käyttäjät
Bhutan

