BTN - Bhutanese Ngultrum

Bhutanese Ngultrum on Bhutan valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Bhutanese Ngultrum -valuuttakurssi on BTN → USD. Bhutan Ngultrum ISO-valuuttatunnus on BTN , ja valuuttasymboli on Nu.. Alta löydät Bhutanese Ngultrum kurssit ja valuuttalaskurin.