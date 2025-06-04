ERN - Eritrean Nakfa
Eritrean Nakfa on Eritrea valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Eritrean Nakfa -valuuttakurssi on ERN → USD. Eritrea Nakfa ISO-valuuttatunnus on ERN, ja valuuttasymboli on Nfk. Alta löydät Eritrean Nakfa kurssit ja valuuttalaskurin.
Eritrean Nakfa tilastot
|Nimi
|Eritrean Nakfa
|Symboli
|Nkf
|Pienin yksikkö
|1/100 = cent
|Pienen yksikön symboli
|cent
|Suosituin ERN muunnos
|ERN → USD
|Suosituin ERN kaavio
|ERN → USD kaavio
Eritrean Nakfa profiili
|Keskuspankki
|Bank of Eritrea
|Käyttäjät
Eritrea
Eritrea
