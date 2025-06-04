ern
ERN - Eritrean Nakfa

Eritrean Nakfa on Eritrea valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Eritrean Nakfa -valuuttakurssi on ERN → USD. Eritrea Nakfa ISO-valuuttatunnus on ERN, ja valuuttasymboli on Nfk. Alta löydät Eritrean Nakfa kurssit ja valuuttalaskurin.

ern
ERNEritrean nakfa

Eritrean Nakfa tilastot

NimiEritrean Nakfa
SymboliNkf
Pienin yksikkö1/100 = cent
Pienen yksikön symbolicent
Suosituin ERN muunnosERN → USD
Suosituin ERN kaavioERN → USD kaavio

Eritrean Nakfa profiili

KeskuspankkiBank of Eritrea
Käyttäjät
Eritrea

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15942
GBP / EUR1.14160
USD / JPY156.469
GBP / USD1.32359
USD / CHF0.804284
USD / CAD1.40402
EUR / JPY181.414
AUD / USD0.651867

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%