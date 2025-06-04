CRC - Costa Rican Colon
Costa Rican Colon on Costa Rica valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Costa Rican Colon -valuuttakurssi on CRC → USD. Costa Rica Colon ISO-valuuttatunnus on CRC, ja valuuttasymboli on ₡. Alta löydät Costa Rican Colon kurssit ja valuuttalaskurin.
Costa Rican Colon tilastot
|Nimi
|Costa Rican Colon
|Symboli
|₡
|Pienin yksikkö
|1/100 = Céntimo
|Pienen yksikön symboli
|Céntimo
|Suosituin CRC muunnos
|CRC → USD
|Suosituin CRC kaavio
|CRC → USD kaavio
Costa Rican Colon profiili
|Kolikot
|Freq used: ₡1, ₡5, ₡10, ₡20, ₡50, ₡100, ₡500
|Setelit
|Freq used: ₡1000, ₡2000, ₡5000, ₡10000, ₡20000, ₡50000
|Keskuspankki
|Central Bank of Costa Rica
|Käyttäjät
Costa Rica
Costa Rica
Miksi olet kiinnostunut valuutasta CRC?
