CRC - Costa Rican Colon

Costa Rican Colon on Costa Rica valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Costa Rican Colon -valuuttakurssi on CRC → USD. Costa Rica Colon ISO-valuuttatunnus on CRC, ja valuuttasymboli on ₡. Alta löydät Costa Rican Colon kurssit ja valuuttalaskurin.

Valitse valuutta

CRCCosta Rican colón

Costa Rican Colon tilastot

NimiCosta Rican Colon
Symboli
Pienin yksikkö1/100 = Céntimo
Pienen yksikön symboliCéntimo
Suosituin CRC muunnosCRC → USD
Suosituin CRC kaavioCRC → USD kaavio

Costa Rican Colon profiili

KolikotFreq used: ₡1, ₡5, ₡10, ₡20, ₡50, ₡100, ₡500
SetelitFreq used: ₡1000, ₡2000, ₡5000, ₡10000, ₡20000, ₡50000
KeskuspankkiCentral Bank of Costa Rica
Käyttäjät
Costa Rica

