mop
MOP - Macau Pataca

Macau Pataca on Macau valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Macau Pataca -valuuttakurssi on MOP → USD. Macau Pataca ISO-valuuttatunnus on MOP, ja valuuttasymboli on MOP$. Alta löydät Macau Pataca kurssit ja valuuttalaskurin.

Valitse valuutta

mop
MOPMacaon pataca

Macau Pataca tilastot

NimiMacau Pataca
SymboliMOP$
Pienin yksikkö1/10 = Ho
Pienen yksikön symboliHo
Suosituin MOP muunnosMOP → USD
Suosituin MOP kaavioMOP → USD kaavio

Macau Pataca profiili

KolikotFreq used: Ho10, Ho20, Ho50, MOP$1, MOP$2, MOP$5, MOP$10
SetelitFreq used: MOP$10, MOP$20, MOP$100, MOP$500, MOP$1000
Käyttäjät
Macau

Miksi olet kiinnostunut valuutasta MOP?

Haluan...

Lähettää edullisen rahansiirron YhdysvaltoihinLähettää edullisen rahansiirron Yhdistyneeseen kuningaskuntaanLähettää edullisen rahansiirron KanadaanLähettää edullisen rahansiirron AustraliaanLähettää edullisen rahansiirron Uuteen-SeelantiinTilaa MOP sähköpostipäivityksetHanki MOP kurssit puhelimeeniHanki MOP valuuttadata API yritykselleni

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15957
GBP / EUR1.14167
USD / JPY156.446
GBP / USD1.32384
USD / CHF0.804182
USD / CAD1.40406
EUR / JPY181.409
AUD / USD0.651945

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%