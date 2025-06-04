MOP - Macau Pataca
Macau Pataca on Macau valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Macau Pataca -valuuttakurssi on MOP → USD. Macau Pataca ISO-valuuttatunnus on MOP, ja valuuttasymboli on MOP$. Alta löydät Macau Pataca kurssit ja valuuttalaskurin.
Macau Pataca tilastot
|Nimi
|Macau Pataca
|Symboli
|MOP$
|Pienin yksikkö
|1/10 = Ho
|Pienen yksikön symboli
|Ho
|Suosituin MOP muunnos
|MOP → USD
|Suosituin MOP kaavio
|MOP → USD kaavio
Macau Pataca profiili
|Kolikot
|Freq used: Ho10, Ho20, Ho50, MOP$1, MOP$2, MOP$5, MOP$10
|Setelit
|Freq used: MOP$10, MOP$20, MOP$100, MOP$500, MOP$1000
|Käyttäjät
Macau
Macau
Miksi olet kiinnostunut valuutasta MOP?
