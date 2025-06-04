PYG - Paraguayan Guarani
Paraguayan Guarani on Paraguay valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Paraguayan Guarani -valuuttakurssi on PYG → USD. Paraguay Guarani ISO-valuuttatunnus on PYG, ja valuuttasymboli on Gs. Alta löydät Paraguayan Guarani kurssit ja valuuttalaskurin.
Paraguayan Guarani tilastot
|Nimi
|Paraguayan Guarani
|Symboli
|Gs
|Pienin yksikkö
|1/100 = Céntimo
|Pienen yksikön symboli
|Céntimo
|Suosituin PYG muunnos
|PYG → USD
|Suosituin PYG kaavio
|PYG → USD kaavio
Paraguayan Guarani profiili
|Kolikot
|Freq used: Gs50, Gs100, Gs500
|Setelit
|Freq used: Gs1000, Gs2000, Gs5000, Gs10000, Gs20000, Gs50000, Gs100000
|Keskuspankki
|Banco Central del Paraguay
|Käyttäjät
Paraguay
Paraguay
