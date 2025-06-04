pyg
PYG - Paraguayan Guarani

Paraguayan Guarani on Paraguay valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Paraguayan Guarani -valuuttakurssi on PYG → USD. Paraguay Guarani ISO-valuuttatunnus on PYG, ja valuuttasymboli on Gs. Alta löydät Paraguayan Guarani kurssit ja valuuttalaskurin.

PYGParaguayn guarani

Paraguayan Guarani tilastot

NimiParaguayan Guarani
SymboliGs
Pienin yksikkö1/100 = Céntimo
Pienen yksikön symboliCéntimo
Suosituin PYG muunnosPYG → USD
Suosituin PYG kaavioPYG → USD kaavio

Paraguayan Guarani profiili

KolikotFreq used: Gs50, Gs100, Gs500
SetelitFreq used: Gs1000, Gs2000, Gs5000, Gs10000, Gs20000, Gs50000, Gs100000
KeskuspankkiBanco Central del Paraguay
Käyttäjät
Paraguay

