BSD - Bahamian Dollar
Bahamian Dollar on Bahamas valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Bahamian Dollar -valuuttakurssi on BSD → USD. Bahamas Dollar ISO-valuuttatunnus on BSD, ja valuuttasymboli on $. Alta löydät Bahamian Dollar kurssit ja valuuttalaskurin.
Bahamian Dollar tilastot
|Nimi
|Bahamian Dollar
|Symboli
|$
|Pienin yksikkö
|1/100 = Cent
|Pienen yksikön symboli
|Cent
|Suosituin BSD muunnos
|BSD → USD
|Suosituin BSD kaavio
|BSD → USD kaavio
Bahamian Dollar profiili
|Kolikot
|Freq used: Cent1, Cent5, Cent25, Cent50, $1, $20
|Setelit
|Freq used: $1, $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Keskuspankki
|The Bahamas Central Bank
|Käyttäjät
Bahamas
Bahamas
Miksi olet kiinnostunut valuutasta BSD?
