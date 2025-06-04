bsd
BSD - Bahamian Dollar

Bahamian Dollar on Bahamas valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Bahamian Dollar -valuuttakurssi on BSD → USD. Bahamas Dollar ISO-valuuttatunnus on BSD, ja valuuttasymboli on $. Alta löydät Bahamian Dollar kurssit ja valuuttalaskurin.

BSDBahaman dollari

Bahamian Dollar tilastot

NimiBahamian Dollar
Symboli$
Pienin yksikkö1/100 = Cent
Pienen yksikön symboliCent
Suosituin BSD muunnosBSD → USD
Suosituin BSD kaavioBSD → USD kaavio

Bahamian Dollar profiili

KolikotFreq used: Cent1, Cent5, Cent25, Cent50, $1, $20
SetelitFreq used: $1, $2, $5, $10, $20, $50, $100
KeskuspankkiThe Bahamas Central Bank
Käyttäjät
Bahamas

