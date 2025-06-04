XAU - Gold Ounce
Gold Ounce on Gold valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Gold Ounce -valuuttakurssi on XAU → USD. Gold ISO-valuuttatunnus on XAU. Alta löydät Gold Ounce kurssit ja valuuttalaskurin.
Gold Ounce tilastot
|Nimi
|Gold Ounce
|Symboli
|Ounce
|Pienin yksikkö
|Pienen yksikön symboli
|Suosituin XAU muunnos
|XAU → USD
|Suosituin XAU kaavio
|XAU → USD kaavio
Gold Ounce profiili
|Käyttäjät
Gold
Gold
Miksi olet kiinnostunut valuutasta XAU?
Haluan...Tilaa XAU sähköpostipäivityksetHanki XAU kurssit puhelimeeniHanki XAU valuuttadata API yritykselleni