XAU - Gold Ounce

Gold Ounce on Gold valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Gold Ounce -valuuttakurssi on XAU → USD. Gold ISO-valuuttatunnus on XAU. Alta löydät Gold Ounce kurssit ja valuuttalaskurin.

XAUKultaunssi

Gold Ounce tilastot

NimiGold Ounce
SymboliOunce
Suosituin XAU muunnosXAU → USD
Suosituin XAU kaavioXAU → USD kaavio

Gold Ounce profiili

Käyttäjät
Gold

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15948
GBP / EUR1.14146
USD / JPY156.470
GBP / USD1.32349
USD / CHF0.804458
USD / CAD1.40411
EUR / JPY181.424
AUD / USD0.651748

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%