COP - Colombian Peso

Colombian Peso on Colombia valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Colombian Peso -valuuttakurssi on COP → USD. Colombia Peso ISO-valuuttatunnus on COP, ja valuuttasymboli on $. Alta löydät Colombian Peso kurssit ja valuuttalaskurin.

COPKolumbian peso

Colombian Peso tilastot

NimiColombian Peso
Symboli$
Pienin yksikkö1/100 = Centavo
Pienen yksikön symboliCentavo
Suosituin COP muunnosCOP → USD
Suosituin COP kaavioCOP → USD kaavio

Colombian Peso profiili

KolikotFreq used: $5, $10, $20, $50, $100, $200, $500, $1000
SetelitFreq used: $1000, $2000, $5000, $10000, $20000, $50000
KeskuspankkiCentral Bank of Colombia
Käyttäjät
Colombia

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15951
GBP / EUR1.14143
USD / JPY156.446
GBP / USD1.32350
USD / CHF0.804287
USD / CAD1.40390
EUR / JPY181.401
AUD / USD0.651853

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%