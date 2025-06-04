COP - Colombian Peso
Colombian Peso on Colombia valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Colombian Peso -valuuttakurssi on COP → USD. Colombia Peso ISO-valuuttatunnus on COP, ja valuuttasymboli on $. Alta löydät Colombian Peso kurssit ja valuuttalaskurin.
Colombian Peso tilastot
|Nimi
|Colombian Peso
|Symboli
|$
|Pienin yksikkö
|1/100 = Centavo
|Pienen yksikön symboli
|Centavo
|Suosituin COP muunnos
|COP → USD
|Suosituin COP kaavio
|COP → USD kaavio
Colombian Peso profiili
|Kolikot
|Freq used: $5, $10, $20, $50, $100, $200, $500, $1000
|Setelit
|Freq used: $1000, $2000, $5000, $10000, $20000, $50000
|Keskuspankki
|Central Bank of Colombia
|Käyttäjät
Colombia
Colombia
Miksi olet kiinnostunut valuutasta COP?
