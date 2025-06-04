ILS - Israeli Shekel
Israeli Shekel on Israel valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Israeli Shekel -valuuttakurssi on ILS → USD. Israel Shekel ISO-valuuttatunnus on ILS, ja valuuttasymboli on ₪. Alta löydät Israeli Shekel kurssit ja valuuttalaskurin.
Israeli Shekel tilastot
|Nimi
|Israeli Shekel
|Symboli
|₪
|Pienin yksikkö
|1/100 = Agorat
|Pienen yksikön symboli
|Agorat
|Suosituin ILS muunnos
|ILS → USD
|Suosituin ILS kaavio
|ILS → USD kaavio
Israeli Shekel profiili
|Kolikot
|Freq used: Agorat10, ₪0.5, ₪2, ₪5, ₪10
|Setelit
|Freq used: ₪20, ₪50, ₪100, ₪200
|Keskuspankki
|Bank of Israel
|Käyttäjät
Israel, Palestinian Territories
