ILS - Israeli Shekel

Israeli Shekel on Israel valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Israeli Shekel -valuuttakurssi on ILS → USD. Israel Shekel ISO-valuuttatunnus on ILS, ja valuuttasymboli on ₪. Alta löydät Israeli Shekel kurssit ja valuuttalaskurin.

Valitse valuutta

ILSIsraelin uusi sekeli

Israeli Shekel tilastot

NimiIsraeli Shekel
Symboli
Pienin yksikkö1/100 = Agorat
Pienen yksikön symboliAgorat
Suosituin ILS muunnosILS → USD
Suosituin ILS kaavioILS → USD kaavio

Israeli Shekel profiili

KolikotFreq used: Agorat10, ₪0.5, ₪2, ₪5, ₪10
SetelitFreq used: ₪20, ₪50, ₪100, ₪200
KeskuspankkiBank of Israel
Käyttäjät
Israel, Palestinian Territories

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15969
GBP / EUR1.14178
USD / JPY156.431
GBP / USD1.32411
USD / CHF0.804047
USD / CAD1.40375
EUR / JPY181.411
AUD / USD0.652090

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%