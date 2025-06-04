svc
SVC - Salvadoran Colon

Salvadoran Colon on El Salvador valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Salvadoran Colon -valuuttakurssi on SVC → USD. El Salvador Colon ISO-valuuttatunnus on SVC, ja valuuttasymboli on $. Alta löydät Salvadoran Colon kurssit ja valuuttalaskurin.

Notice: As of 2001, the Law of Monetary Integration allows the circulation of the US dollar (USD) in Salvador with a fixed exchange rate of 8.75 colones. The colon is still legal tender, however it is no longer in circulation and is rarely used.

SVCEl Salvadorin colón

Salvadoran Colon tilastot

NimiSalvadoran Colon
Symboli$
Pienin yksikkö1/100 = Centavo
Pienen yksikön symboli¢
Suosituin SVC muunnosSVC → USD
Suosituin SVC kaavioSVC → USD kaavio

Salvadoran Colon profiili

KolikotFreq used: ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, $1, $5
Rarely used: ¢1, ¢2, ¢3
SetelitFreq used: $1, $2, $5, $10, $25, $50, $100, $200
Käyttäjät
El Salvador

