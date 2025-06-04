SVC - Salvadoran Colon
Salvadoran Colon on El Salvador valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Salvadoran Colon -valuuttakurssi on SVC → USD. El Salvador Colon ISO-valuuttatunnus on SVC, ja valuuttasymboli on $. Alta löydät Salvadoran Colon kurssit ja valuuttalaskurin.
Notice: As of 2001, the Law of Monetary Integration allows the circulation of the US dollar (USD) in Salvador with a fixed exchange rate of 8.75 colones. The colon is still legal tender, however it is no longer in circulation and is rarely used.
Salvadoran Colon tilastot
|Nimi
|Salvadoran Colon
|Symboli
|$
|Pienin yksikkö
|1/100 = Centavo
|Pienen yksikön symboli
|¢
|Suosituin SVC muunnos
|SVC → USD
|Suosituin SVC kaavio
|SVC → USD kaavio
Salvadoran Colon profiili
|Kolikot
|Freq used: ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, $1, $5
Rarely used: ¢1, ¢2, ¢3
|Setelit
|Freq used: $1, $2, $5, $10, $25, $50, $100, $200
|Käyttäjät
El Salvador
El Salvador
