npr
NPR - Nepalese Rupee

Nepalese Rupee on Nepal valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Nepalese Rupee -valuuttakurssi on NPR → USD. Nepal Rupee ISO-valuuttatunnus on NPR, ja valuuttasymboli on ₨. Alta löydät Nepalese Rupee kurssit ja valuuttalaskurin.

Valitse valuutta

npr
NPRNepalin rupia

Nepalese Rupee tilastot

NimiNepalese Rupee
Symboli
Pienin yksikkö1/100 = Paisa
Pienen yksikön symboliPaisa
Suosituin NPR muunnosNPR → USD
Suosituin NPR kaavioNPR → USD kaavio

Nepalese Rupee profiili

KolikotFreq used: Paisa1, Paisa5, Paisa10, Paisa25, Paisa50, ₨1, ₨2, ₨5, ₨10
SetelitFreq used: ₨5, ₨10, ₨25, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000
Rarely used: ₨1, ₨2
KeskuspankkiNepal Rastra bank
Käyttäjät
Nepal, India (unofficially near India-Nepal border)

Miksi olet kiinnostunut valuutasta NPR?

Haluan...

Lähettää edullisen rahansiirron YhdysvaltoihinLähettää edullisen rahansiirron Yhdistyneeseen kuningaskuntaanLähettää edullisen rahansiirron KanadaanLähettää edullisen rahansiirron AustraliaanLähettää edullisen rahansiirron Uuteen-SeelantiinTilaa NPR sähköpostipäivityksetHanki NPR kurssit puhelimeeniHanki NPR valuuttadata API yritykselleni

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15959
GBP / EUR1.14148
USD / JPY156.417
GBP / USD1.32365
USD / CHF0.804189
USD / CAD1.40384
EUR / JPY181.380
AUD / USD0.651872

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%