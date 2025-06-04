NPR - Nepalese Rupee
Nepalese Rupee on Nepal valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Nepalese Rupee -valuuttakurssi on NPR → USD. Nepal Rupee ISO-valuuttatunnus on NPR, ja valuuttasymboli on ₨. Alta löydät Nepalese Rupee kurssit ja valuuttalaskurin.
Nepalese Rupee tilastot
|Nimi
|Nepalese Rupee
|Symboli
|₨
|Pienin yksikkö
|1/100 = Paisa
|Pienen yksikön symboli
|Paisa
|Suosituin NPR muunnos
|NPR → USD
|Suosituin NPR kaavio
|NPR → USD kaavio
Nepalese Rupee profiili
|Kolikot
|Freq used: Paisa1, Paisa5, Paisa10, Paisa25, Paisa50, ₨1, ₨2, ₨5, ₨10
|Setelit
|Freq used: ₨5, ₨10, ₨25, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000
Rarely used: ₨1, ₨2
|Keskuspankki
|Nepal Rastra bank
|Käyttäjät
Nepal, India (unofficially near India-Nepal border)
