zmk
ZMK - Zambian Kwacha

Zambian Kwacha on Zambia valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Zambian Kwacha -valuuttakurssi on ZMK → USD. Zambia Kwacha ISO-valuuttatunnus on ZMK. Alta löydät Zambian Kwacha kurssit ja valuuttalaskurin.

Notice: As of 30 June 2013, ZMK is no longer legal tender.

Valitse valuutta

zmk
ZMKSambian kwacha
The ZMK was replaced by the ZMW at a fixed conversion rate of 1000 ZMK = 1 ZMW. ZMK banknotes can be exchanged at the Bank of Zambia in unlimited amounts until 31 December 2014. For more information, please visit BOZ: Changeover date.

Zambian Kwacha tilastot

NimiZambian Kwacha
SymboliZK
Pienin yksikkö1/100 = Ngwee
Pienen yksikön symboliN
Suosituin ZMK muunnosZMK → USD
Suosituin ZMK kaavioZMK → USD kaavio

Zambian Kwacha profiili

KolikotFreq used: ZK1, ZK5, ZK10
Rarely used: 25N, 50N
SetelitFreq used: ZK20, ZK50, ZK100, ZK500, ZK1000, ZK5000, ZK10000, ZK20000, ZK50000
KeskuspankkiBank of Zambia
Käyttäjät
Zambia

Miksi olet kiinnostunut valuutasta ZMK?

Haluan...

Lähettää edullisen rahansiirron YhdysvaltoihinLähettää edullisen rahansiirron Yhdistyneeseen kuningaskuntaanLähettää edullisen rahansiirron KanadaanLähettää edullisen rahansiirron AustraliaanLähettää edullisen rahansiirron Uuteen-SeelantiinTilaa ZMK sähköpostipäivityksetHanki ZMK kurssit puhelimeeniHanki ZMK valuuttadata API yritykselleni

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15949
GBP / EUR1.14165
USD / JPY156.458
GBP / USD1.32373
USD / CHF0.804391
USD / CAD1.40405
EUR / JPY181.412
AUD / USD0.651732

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%