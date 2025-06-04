ZMK - Zambian Kwacha
Zambian Kwacha on Zambia valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Zambian Kwacha -valuuttakurssi on ZMK → USD. Zambia Kwacha ISO-valuuttatunnus on ZMK. Alta löydät Zambian Kwacha kurssit ja valuuttalaskurin.
Notice: As of 30 June 2013, ZMK is no longer legal tender.
The ZMK was replaced by the ZMW at a fixed conversion rate of 1000 ZMK = 1 ZMW. ZMK banknotes can be exchanged at the Bank of Zambia in unlimited amounts until 31 December 2014. For more information, please visit BOZ: Changeover date.
Zambian Kwacha tilastot
|Nimi
|Zambian Kwacha
|Symboli
|ZK
|Pienin yksikkö
|1/100 = Ngwee
|Pienen yksikön symboli
|N
|Suosituin ZMK muunnos
|ZMK → USD
|Suosituin ZMK kaavio
|ZMK → USD kaavio
Zambian Kwacha profiili
|Kolikot
|Freq used: ZK1, ZK5, ZK10
Rarely used: 25N, 50N
|Setelit
|Freq used: ZK20, ZK50, ZK100, ZK500, ZK1000, ZK5000, ZK10000, ZK20000, ZK50000
|Keskuspankki
|Bank of Zambia
|Käyttäjät
Zambia
Zambia
