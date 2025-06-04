ZMK - Zambian Kwacha

Zambian Kwacha on Zambia valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Zambian Kwacha -valuuttakurssi on ZMK → USD. Zambia Kwacha ISO-valuuttatunnus on ZMK . Alta löydät Zambian Kwacha kurssit ja valuuttalaskurin.

Notice: As of 30 June 2013, ZMK is no longer legal tender.