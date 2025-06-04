OMR - Omani Rial
Omani Rial on Oman valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Omani Rial -valuuttakurssi on OMR → USD. Oman Rial ISO-valuuttatunnus on OMR, ja valuuttasymboli on ﷼. Alta löydät Omani Rial kurssit ja valuuttalaskurin.
Omani Rial tilastot
|Nimi
|Omani Rial
|Symboli
|﷼
|Pienin yksikkö
|1/1000 = Baisa
|Pienen yksikön symboli
|bz
|Suosituin OMR muunnos
|OMR → USD
|Suosituin OMR kaavio
|OMR → USD kaavio
Omani Rial profiili
|Kolikot
|Freq used: bz5, bz10, bz25, bz50
|Setelit
|Freq used: bz100, bz200, bz500, ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼20, ﷼50
|Keskuspankki
|Central Bank of Oman
|Käyttäjät
Oman
Oman
Miksi olet kiinnostunut valuutasta OMR?
Haluan...Lähettää edullisen rahansiirron YhdysvaltoihinLähettää edullisen rahansiirron Yhdistyneeseen kuningaskuntaanLähettää edullisen rahansiirron KanadaanLähettää edullisen rahansiirron AustraliaanLähettää edullisen rahansiirron Uuteen-SeelantiinTilaa OMR sähköpostipäivityksetHanki OMR kurssit puhelimeeniHanki OMR valuuttadata API yritykselleni