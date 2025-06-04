omr
OMR - Omani Rial

Omani Rial on Oman valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Omani Rial -valuuttakurssi on OMR → USD. Oman Rial ISO-valuuttatunnus on OMR, ja valuuttasymboli on ﷼. Alta löydät Omani Rial kurssit ja valuuttalaskurin.

OMROmanin rial

Omani Rial tilastot

NimiOmani Rial
Symboli
Pienin yksikkö1/1000 = Baisa
Pienen yksikön symbolibz
Suosituin OMR muunnosOMR → USD
Suosituin OMR kaavioOMR → USD kaavio

Omani Rial profiili

KolikotFreq used: bz5, bz10, bz25, bz50
SetelitFreq used: bz100, bz200, bz500, ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼20, ﷼50
KeskuspankkiCentral Bank of Oman
Käyttäjät
Oman

