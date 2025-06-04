ALL - Albanian Lek
Albanian Lek on Albania valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Albanian Lek -valuuttakurssi on ALL → USD. Albania Lek ISO-valuuttatunnus on ALL, ja valuuttasymboli on L. Alta löydät Albanian Lek kurssit ja valuuttalaskurin.
Albanian Lek tilastot
|Nimi
|Albanian Lek
|Symboli
|Lek
|Pienin yksikkö
|1/100 = Qindarkë
|Pienen yksikön symboli
|Qindarkë
|Suosituin ALL muunnos
|ALL → USD
|Suosituin ALL kaavio
|ALL → USD kaavio
Albanian Lek profiili
|Kolikot
|Freq used: Lek1, Lek5, Lek10, Lek20, Lek50, Lek100
|Setelit
|Freq used: Lek200, Lek500, Lek1000, Lek2000, Lek5000
|Keskuspankki
|Bank of Albania
|Käyttäjät
Albania
Albania
