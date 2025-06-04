all
Albanian Lek on Albania valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Albanian Lek -valuuttakurssi on ALL → USD. Albania Lek ISO-valuuttatunnus on ALL, ja valuuttasymboli on L. Alta löydät Albanian Lek kurssit ja valuuttalaskurin.

ALLAlbanian lek

Albanian Lek tilastot

NimiAlbanian Lek
SymboliLek
Pienin yksikkö1/100 = Qindarkë
Pienen yksikön symboliQindarkë
Suosituin ALL muunnosALL → USD
Suosituin ALL kaavioALL → USD kaavio

Albanian Lek profiili

KolikotFreq used: Lek1, Lek5, Lek10, Lek20, Lek50, Lek100
SetelitFreq used: Lek200, Lek500, Lek1000, Lek2000, Lek5000
KeskuspankkiBank of Albania
Käyttäjät
Albania

