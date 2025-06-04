SLL - Sierra Leonean Leone
Sierra Leonean Leone on Sierra Leone valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Sierra Leonean Leone -valuuttakurssi on SLL → USD. Sierra Leone Leone ISO-valuuttatunnus on SLL, ja valuuttasymboli on Le. Alta löydät Sierra Leonean Leone kurssit ja valuuttalaskurin.
SLL and SLE are legal tender until March 2023, in accordance with ISO 4217 AMENDMENT NUMBER 173, which was released on September 23, 2022.
Sierra Leonean Leone tilastot
|Nimi
|Sierra Leonean Leone
|Symboli
|Le
|Pienin yksikkö
|1/100 = Cent
|Pienen yksikön symboli
|c
|Suosituin SLL muunnos
|SLL → USD
|Suosituin SLL kaavio
|SLL → USD kaavio
Sierra Leonean Leone profiili
|Kolikot
|Freq used: Le10, Le50, Le100, Le500
|Setelit
|Freq used: Le1000, Le2000, Le5000, Le10000
|Keskuspankki
|Bank of Sierra Leone
|Käyttäjät
Sierra Leone
Sierra Leone
