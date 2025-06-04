sll
SLL - Sierra Leonean Leone

Sierra Leonean Leone on Sierra Leone valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Sierra Leonean Leone -valuuttakurssi on SLL → USD. Sierra Leone Leone ISO-valuuttatunnus on SLL, ja valuuttasymboli on Le. Alta löydät Sierra Leonean Leone kurssit ja valuuttalaskurin.

SLLSierra Leonen leone
SLL and SLE are legal tender until March 2023, in accordance with ISO 4217 AMENDMENT NUMBER 173, which was released on September 23, 2022.

Sierra Leonean Leone tilastot

NimiSierra Leonean Leone
SymboliLe
Pienin yksikkö1/100 = Cent
Pienen yksikön symbolic
Suosituin SLL muunnosSLL → USD
Suosituin SLL kaavioSLL → USD kaavio

Sierra Leonean Leone profiili

KolikotFreq used: Le10, Le50, Le100, Le500
SetelitFreq used: Le1000, Le2000, Le5000, Le10000
KeskuspankkiBank of Sierra Leone
Käyttäjät
Sierra Leone

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15947
GBP / EUR1.14158
USD / JPY156.459
GBP / USD1.32363
USD / CHF0.804466
USD / CAD1.40421
EUR / JPY181.409
AUD / USD0.651801

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%