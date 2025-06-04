mwk
MWK - Malawian Kwacha

Malawian Kwacha on Malawi valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Malawian Kwacha -valuuttakurssi on MWK → USD. Malawi Kwacha ISO-valuuttatunnus on MWK, ja valuuttasymboli on MK. Alta löydät Malawian Kwacha kurssit ja valuuttalaskurin.

Malawian Kwacha tilastot

NimiMalawian Kwacha
SymboliMK
Pienin yksikkö1/100 = Tambala
Pienen yksikön symboliTambala
Suosituin MWK muunnosMWK → USD
Suosituin MWK kaavioMWK → USD kaavio

Malawian Kwacha profiili

KolikotFreq used: Tambala1, Tambala2, Tambala5, Tambala50, MK1, MK5, MK10, MK15, MK20, MK40, MK50, MK75, MK100
SetelitFreq used: MK5, MK10, MK20, MK50, MK100, MK200, MK500, MK1000
KeskuspankkiReserve Bank of Malawi
Käyttäjät
Malawi

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15963
GBP / EUR1.14166
USD / JPY156.434
GBP / USD1.32390
USD / CHF0.804144
USD / CAD1.40397
EUR / JPY181.405
AUD / USD0.651983

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%