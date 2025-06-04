ars
ARS - Argentine Peso

Argentine Peso on Argentina valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Argentine Peso -valuuttakurssi on ARS → USD. Argentina Peso ISO-valuuttatunnus on ARS, ja valuuttasymboli on $. Alta löydät Argentine Peso kurssit ja valuuttalaskurin.

ars
ARSArgentiinan peso

Argentine Peso tilastot

NimiArgentine Peso
Symboli$
Pienin yksikkö1/100 = Centavo
Pienen yksikön symboliCentavo
Suosituin ARS muunnosARS → USD
Suosituin ARS kaavioARS → USD kaavio

Argentine Peso profiili

KolikotFreq used: Centavo5, Centavo10, Centavo25, Centavo50, $1, $2
SetelitFreq used: $2, $5, $10, $20, $50, $100
KeskuspankkiCentral Bank of Argentina
Käyttäjät
Argentina, Islas Malvinas

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15942
GBP / EUR1.14144
USD / JPY156.464
GBP / USD1.32341
USD / CHF0.804371
USD / CAD1.40392
EUR / JPY181.408
AUD / USD0.651806

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%