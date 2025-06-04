sdg
Sudanese Pound on Sudan valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Sudanese Pound -valuuttakurssi on SDG → USD. Sudan Pound ISO-valuuttatunnus on SDG, ja valuuttasymboli on ج.س.. Alta löydät Sudanese Pound kurssit ja valuuttalaskurin.

Sudanese Pound tilastot

NimiSudanese Pound
SymboliPound
Pienin yksikkö1/100 = Piastres
Pienen yksikön symboliPiastres
Suosituin SDG muunnosSDG → USD
Suosituin SDG kaavioSDG → USD kaavio

Sudanese Pound profiili

KolikotFreq used: Piastres1, Piastres5, Piastres10, Pound20, Pound50
SetelitFreq used: Pound1, Pound2, Pound5, Pound10, Pound20
KeskuspankkiCentral Bank of Sudan
Käyttäjät
Sudan

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15951
GBP / EUR1.14152
USD / JPY156.420
GBP / USD1.32360
USD / CHF0.804164
USD / CAD1.40383
EUR / JPY181.370
AUD / USD0.651787

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%