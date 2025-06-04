SDG - Sudanese Pound
Sudanese Pound on Sudan valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Sudanese Pound -valuuttakurssi on SDG → USD. Sudan Pound ISO-valuuttatunnus on SDG, ja valuuttasymboli on ج.س.. Alta löydät Sudanese Pound kurssit ja valuuttalaskurin.
Sudanese Pound tilastot
|Nimi
|Sudanese Pound
|Symboli
|Pound
|Pienin yksikkö
|1/100 = Piastres
|Pienen yksikön symboli
|Piastres
|Suosituin SDG muunnos
|SDG → USD
|Suosituin SDG kaavio
|SDG → USD kaavio
Sudanese Pound profiili
|Kolikot
|Freq used: Piastres1, Piastres5, Piastres10, Pound20, Pound50
|Setelit
|Freq used: Pound1, Pound2, Pound5, Pound10, Pound20
|Keskuspankki
|Central Bank of Sudan
|Käyttäjät
Sudan
Sudan
