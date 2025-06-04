djf
DJF - Djiboutian Franc

Djiboutian Franc on Djibouti valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Djiboutian Franc -valuuttakurssi on DJF → USD. Djibouti Franc ISO-valuuttatunnus on DJF, ja valuuttasymboli on Fdj. Alta löydät Djiboutian Franc kurssit ja valuuttalaskurin.

DJFDjiboutin frangi

Djiboutian Franc tilastot

NimiDjiboutian Franc
SymboliFranc
Pienin yksikkö
Pienen yksikön symboli
Suosituin DJF muunnosDJF → USD
Suosituin DJF kaavioDJF → USD kaavio

Djiboutian Franc profiili

Käyttäjät
Djibouti

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15951
GBP / EUR1.14143
USD / JPY156.446
GBP / USD1.32350
USD / CHF0.804287
USD / CAD1.40390
EUR / JPY181.401
AUD / USD0.651853

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%