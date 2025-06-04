DJF - Djiboutian Franc
Djiboutian Franc on Djibouti valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Djiboutian Franc -valuuttakurssi on DJF → USD. Djibouti Franc ISO-valuuttatunnus on DJF, ja valuuttasymboli on Fdj. Alta löydät Djiboutian Franc kurssit ja valuuttalaskurin.
Djiboutian Franc tilastot
|Nimi
|Djiboutian Franc
|Symboli
|Franc
|Pienin yksikkö
|Pienen yksikön symboli
|Suosituin DJF muunnos
|DJF → USD
|Suosituin DJF kaavio
|DJF → USD kaavio
Djiboutian Franc profiili
|Käyttäjät
Djibouti
Djibouti
Miksi olet kiinnostunut valuutasta DJF?
