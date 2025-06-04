pgk
PGK - Papua New Guinean Kina

Papua New Guinean Kina on Papua New Guinea valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Papua New Guinean Kina -valuuttakurssi on PGK → USD. Papua New Guinea Kina ISO-valuuttatunnus on PGK, ja valuuttasymboli on K. Alta löydät Papua New Guinean Kina kurssit ja valuuttalaskurin.

PGKPapua-Uuden-Guinean kina

Papua New Guinean Kina tilastot

NimiPapua New Guinean Kina
SymboliK
Pienin yksikkö1/100 = Toea
Pienen yksikön symboliToea
Suosituin PGK muunnosPGK → USD
Suosituin PGK kaavioPGK → USD kaavio

Papua New Guinean Kina profiili

KolikotFreq used: Toea5, Toea10, Toea20, Toea50, K1
SetelitFreq used: K2, K5, K10, K20, K50, K100
KeskuspankkiBank of Papua New Guinea
Käyttäjät
Papua New Guinea

