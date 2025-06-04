PGK - Papua New Guinean Kina
Papua New Guinean Kina on Papua New Guinea valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Papua New Guinean Kina -valuuttakurssi on PGK → USD. Papua New Guinea Kina ISO-valuuttatunnus on PGK, ja valuuttasymboli on K. Alta löydät Papua New Guinean Kina kurssit ja valuuttalaskurin.
Papua New Guinean Kina tilastot
|Nimi
|Papua New Guinean Kina
|Symboli
|K
|Pienin yksikkö
|1/100 = Toea
|Pienen yksikön symboli
|Toea
|Suosituin PGK muunnos
|PGK → USD
|Suosituin PGK kaavio
|PGK → USD kaavio
Papua New Guinean Kina profiili
|Kolikot
|Freq used: Toea5, Toea10, Toea20, Toea50, K1
|Setelit
|Freq used: K2, K5, K10, K20, K50, K100
|Keskuspankki
|Bank of Papua New Guinea
|Käyttäjät
Papua New Guinea
Papua New Guinea
Miksi olet kiinnostunut valuutasta PGK?
Haluan...Lähettää edullisen rahansiirron YhdysvaltoihinLähettää edullisen rahansiirron Yhdistyneeseen kuningaskuntaanLähettää edullisen rahansiirron KanadaanLähettää edullisen rahansiirron AustraliaanLähettää edullisen rahansiirron Uuteen-SeelantiinTilaa PGK sähköpostipäivityksetHanki PGK kurssit puhelimeeniHanki PGK valuuttadata API yritykselleni