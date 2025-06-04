xdr
XDR - IMF Special Drawing Rights

IMF Special Drawing Rights on International Monetary Fund (IMF) valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin IMF Special Drawing Rights -valuuttakurssi on XDR → USD. International Monetary Fund (IMF) Special Drawing Rights ISO-valuuttatunnus on XDR. Alta löydät IMF Special Drawing Rights kurssit ja valuuttalaskurin.

Valitse valuutta

xdr
XDRIMF:n erityisnosto-oikeus

IMF Special Drawing Rights tilastot

NimiIMF Special Drawing Rights
SymboliSpecial Drawing Rights
Pienin yksikkö
Pienen yksikön symboli
Suosituin XDR muunnosXDR → USD
Suosituin XDR kaavioXDR → USD kaavio

IMF Special Drawing Rights profiili

Käyttäjät
International Monetary Fund (IMF)

Miksi olet kiinnostunut valuutasta XDR?

Haluan...

Lähettää edullisen rahansiirron YhdysvaltoihinLähettää edullisen rahansiirron Yhdistyneeseen kuningaskuntaanLähettää edullisen rahansiirron KanadaanLähettää edullisen rahansiirron AustraliaanLähettää edullisen rahansiirron Uuteen-SeelantiinTilaa XDR sähköpostipäivityksetHanki XDR kurssit puhelimeeniHanki XDR valuuttadata API yritykselleni

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15948
GBP / EUR1.14146
USD / JPY156.470
GBP / USD1.32349
USD / CHF0.804458
USD / CAD1.40411
EUR / JPY181.424
AUD / USD0.651748

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%