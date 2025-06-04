XDR - IMF Special Drawing Rights
IMF Special Drawing Rights on International Monetary Fund (IMF) valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin IMF Special Drawing Rights -valuuttakurssi on XDR → USD. International Monetary Fund (IMF) Special Drawing Rights ISO-valuuttatunnus on XDR. Alta löydät IMF Special Drawing Rights kurssit ja valuuttalaskurin.
IMF Special Drawing Rights tilastot
|Nimi
|IMF Special Drawing Rights
|Symboli
|Special Drawing Rights
|Pienin yksikkö
|Pienen yksikön symboli
|Suosituin XDR muunnos
|XDR → USD
|Suosituin XDR kaavio
|XDR → USD kaavio
IMF Special Drawing Rights profiili
|Käyttäjät
International Monetary Fund (IMF)
International Monetary Fund (IMF)
Miksi olet kiinnostunut valuutasta XDR?
Haluan...Lähettää edullisen rahansiirron YhdysvaltoihinLähettää edullisen rahansiirron Yhdistyneeseen kuningaskuntaanLähettää edullisen rahansiirron KanadaanLähettää edullisen rahansiirron AustraliaanLähettää edullisen rahansiirron Uuteen-SeelantiinTilaa XDR sähköpostipäivityksetHanki XDR kurssit puhelimeeniHanki XDR valuuttadata API yritykselleni