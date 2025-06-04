JMD - Jamaican Dollar
Jamaican Dollar on Jamaica valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Jamaican Dollar -valuuttakurssi on JMD → USD. Jamaica Dollar ISO-valuuttatunnus on JMD, ja valuuttasymboli on J$. Alta löydät Jamaican Dollar kurssit ja valuuttalaskurin.
Jamaican Dollar tilastot
|Nimi
|Jamaican Dollar
|Symboli
|J$
|Pienin yksikkö
|1/100 = Cent
|Pienen yksikön symboli
|c
|Suosituin JMD muunnos
|JMD → USD
|Suosituin JMD kaavio
|JMD → USD kaavio
Jamaican Dollar profiili
|Kolikot
|Freq used: 1c, 10c, 25c, J$1, J$5, J$10, J$20
|Setelit
|Freq used: J$50, J$100, J$500, J$1000, J$5000
|Keskuspankki
|Bank of Jamaica
|Käyttäjät
Jamaica
Jamaica
Miksi olet kiinnostunut valuutasta JMD?
