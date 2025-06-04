jmd
JMD - Jamaican Dollar

Jamaican Dollar on Jamaica valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Jamaican Dollar -valuuttakurssi on JMD → USD. Jamaica Dollar ISO-valuuttatunnus on JMD, ja valuuttasymboli on J$. Alta löydät Jamaican Dollar kurssit ja valuuttalaskurin.

jmd
JMDJamaikan dollari

Jamaican Dollar tilastot

NimiJamaican Dollar
SymboliJ$
Pienin yksikkö1/100 = Cent
Pienen yksikön symbolic
Suosituin JMD muunnosJMD → USD
Suosituin JMD kaavioJMD → USD kaavio

Jamaican Dollar profiili

KolikotFreq used: 1c, 10c, 25c, J$1, J$5, J$10, J$20
SetelitFreq used: J$50, J$100, J$500, J$1000, J$5000
KeskuspankkiBank of Jamaica
Käyttäjät
Jamaica

