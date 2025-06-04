PHP - Philippine Peso
Philippine Peso on Philippines valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Philippine Peso -valuuttakurssi on PHP → USD. Philippines Peso ISO-valuuttatunnus on PHP, ja valuuttasymboli on ₱. Alta löydät Philippine Peso kurssit ja valuuttalaskurin.
Philippine Peso tilastot
|Nimi
|Philippine Peso
|Symboli
|₱
|Pienin yksikkö
|1/100 = Sentimo
|Pienen yksikön symboli
|Sentimo
|Suosituin PHP muunnos
|PHP → USD
|Suosituin PHP kaavio
|PHP → USD kaavio
Philippine Peso profiili
|Kolikot
|Freq used: Sentimo25, ₱1, ₱5, ₱10
Rarely used: Sentimo1, Sentimo2, Sentimo5, Sentimo10
|Setelit
|Freq used: ₱20, ₱50, ₱100, ₱200, ₱500, ₱1000
Rarely used: ₱5, ₱10
|Keskuspankki
|Central Bank of the Philippines
|Käyttäjät
Philippines
Philippines
Miksi olet kiinnostunut valuutasta PHP?
Haluan...Lähettää edullisen rahansiirron YhdysvaltoihinLähettää edullisen rahansiirron Yhdistyneeseen kuningaskuntaanLähettää edullisen rahansiirron KanadaanLähettää edullisen rahansiirron AustraliaanLähettää edullisen rahansiirron Uuteen-SeelantiinTilaa PHP sähköpostipäivityksetHanki PHP kurssit puhelimeeniHanki PHP valuuttadata API yritykselleni