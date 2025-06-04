php
PHP - Philippine Peso

Philippine Peso on Philippines valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Philippine Peso -valuuttakurssi on PHP → USD. Philippines Peso ISO-valuuttatunnus on PHP, ja valuuttasymboli on ₱. Alta löydät Philippine Peso kurssit ja valuuttalaskurin.

php
PHPFilippiinien peso

Philippine Peso tilastot

NimiPhilippine Peso
Symboli
Pienin yksikkö1/100 = Sentimo
Pienen yksikön symboliSentimo
Suosituin PHP muunnosPHP → USD
Suosituin PHP kaavioPHP → USD kaavio

Philippine Peso profiili

KolikotFreq used: Sentimo25, ₱1, ₱5, ₱10
Rarely used: Sentimo1, Sentimo2, Sentimo5, Sentimo10
SetelitFreq used: ₱20, ₱50, ₱100, ₱200, ₱500, ₱1000
Rarely used: ₱5, ₱10
KeskuspankkiCentral Bank of the Philippines
Käyttäjät
Philippines

