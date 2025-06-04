BGN - Bulgarian Lev
Bulgarian Lev on Bulgaria valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Bulgarian Lev -valuuttakurssi on BGN → USD. Bulgaria Lev ISO-valuuttatunnus on BGN, ja valuuttasymboli on лв. Alta löydät Bulgarian Lev kurssit ja valuuttalaskurin.
Bulgarian Lev tilastot
|Nimi
|Bulgarian Lev
|Symboli
|лв
|Pienin yksikkö
|1/100 = Stotinki
|Pienen yksikön symboli
|стотинки
|Suosituin BGN muunnos
|BGN → USD
|Suosituin BGN kaavio
|BGN → USD kaavio
Bulgarian Lev profiili
|Lempinimet
|Kint (masc), Kinta (fem)
|Kolikot
|Freq used: стотинки1, стотинки2, стотинки5, стотинки10, стотинки20, стотинки50, лв1
|Setelit
|Freq used: лв2, лв5, лв10, лв20, лв50, лв100
Rarely used: лв1
|Keskuspankki
|Bulgarian National Bank
|Käyttäjät
Bulgaria
Bulgaria
