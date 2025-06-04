bgn
BGN - Bulgarian Lev

Bulgarian Lev on Bulgaria valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Bulgarian Lev -valuuttakurssi on BGN → USD. Bulgaria Lev ISO-valuuttatunnus on BGN, ja valuuttasymboli on лв. Alta löydät Bulgarian Lev kurssit ja valuuttalaskurin.

BGNBulgarian lev

Bulgarian Lev tilastot

NimiBulgarian Lev
Symboliлв
Pienin yksikkö1/100 = Stotinki
Pienen yksikön symboliстотинки
Suosituin BGN muunnosBGN → USD
Suosituin BGN kaavioBGN → USD kaavio

Bulgarian Lev profiili

LempinimetKint (masc), Kinta (fem)
KolikotFreq used: стотинки1, стотинки2, стотинки5, стотинки10, стотинки20, стотинки50, лв1
SetelitFreq used: лв2, лв5, лв10, лв20, лв50, лв100
Rarely used: лв1
KeskuspankkiBulgarian National Bank
Käyttäjät
Bulgaria

