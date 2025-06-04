ghs
GHS - Ghanaian Cedi

Ghanaian Cedi on Ghana valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Ghanaian Cedi -valuuttakurssi on GHS → USD. Ghana Cedi ISO-valuuttatunnus on GHS, ja valuuttasymboli on GH₵. Alta löydät Ghanaian Cedi kurssit ja valuuttalaskurin.

GHSGhanan cedi

Ghanaian Cedi tilastot

NimiGhanaian Cedi
SymboliGH¢
Pienin yksikkö1/100 = Ghana Pesewa
Pienen yksikön symboliGp
Suosituin GHS muunnosGHS → USD
Suosituin GHS kaavioGHS → USD kaavio

Ghanaian Cedi profiili

KolikotFreq used: 10Gp, 20Gp, 50Gp, GH¢1
SetelitFreq used: GH¢5, GH¢10, GH¢20, GH¢50, GH¢1
KeskuspankkiBank of Ghana
Käyttäjät
Ghana

