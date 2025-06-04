GHS - Ghanaian Cedi
Ghanaian Cedi on Ghana valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Ghanaian Cedi -valuuttakurssi on GHS → USD. Ghana Cedi ISO-valuuttatunnus on GHS, ja valuuttasymboli on GH₵. Alta löydät Ghanaian Cedi kurssit ja valuuttalaskurin.
Ghanaian Cedi tilastot
|Nimi
|Ghanaian Cedi
|Symboli
|GH¢
|Pienin yksikkö
|1/100 = Ghana Pesewa
|Pienen yksikön symboli
|Gp
|Suosituin GHS muunnos
|GHS → USD
|Suosituin GHS kaavio
|GHS → USD kaavio
Ghanaian Cedi profiili
|Kolikot
|Freq used: 10Gp, 20Gp, 50Gp, GH¢1
|Setelit
|Freq used: GH¢5, GH¢10, GH¢20, GH¢50, GH¢1
|Keskuspankki
|Bank of Ghana
|Käyttäjät
Ghana
Ghana
Miksi olet kiinnostunut valuutasta GHS?
Haluan...Lähettää edullisen rahansiirron YhdysvaltoihinLähettää edullisen rahansiirron Yhdistyneeseen kuningaskuntaanLähettää edullisen rahansiirron KanadaanLähettää edullisen rahansiirron AustraliaanLähettää edullisen rahansiirron Uuteen-SeelantiinTilaa GHS sähköpostipäivityksetHanki GHS kurssit puhelimeeniHanki GHS valuuttadata API yritykselleni