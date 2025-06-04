VND - Vietnamese Dong
Vietnamese Dong on Viet Nam valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Vietnamese Dong -valuuttakurssi on VND → USD. Viet Nam Dong ISO-valuuttatunnus on VND, ja valuuttasymboli on ₫. Alta löydät Vietnamese Dong kurssit ja valuuttalaskurin.
Vietnamese Dong tilastot
|Nimi
|Vietnamese Dong
|Symboli
|₫
|Pienin yksikkö
|1/10 = hào
|Pienen yksikön symboli
|hào
|Suosituin VND muunnos
|VND → USD
|Suosituin VND kaavio
|VND → USD kaavio
Vietnamese Dong profiili
|Kolikot
|Freq used: ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000
|Setelit
|Freq used: ₫100, ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000, ₫10000, ₫20000, ₫500000
|Keskuspankki
|State Bank of Vietnam
|Käyttäjät
Viet Nam
Viet Nam
