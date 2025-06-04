vnd
VND - Vietnamese Dong

Vietnamese Dong on Viet Nam valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Vietnamese Dong -valuuttakurssi on VND → USD. Viet Nam Dong ISO-valuuttatunnus on VND, ja valuuttasymboli on ₫. Alta löydät Vietnamese Dong kurssit ja valuuttalaskurin.

Valitse valuutta

vnd
VNDVietnamin dong

Vietnamese Dong tilastot

NimiVietnamese Dong
Symboli
Pienin yksikkö1/10 = hào
Pienen yksikön symbolihào
Suosituin VND muunnosVND → USD
Suosituin VND kaavioVND → USD kaavio

Vietnamese Dong profiili

KolikotFreq used: ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000
SetelitFreq used: ₫100, ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000, ₫10000, ₫20000, ₫500000
KeskuspankkiState Bank of Vietnam
Käyttäjät
Viet Nam

Miksi olet kiinnostunut valuutasta VND?

Haluan...

Lähettää edullisen rahansiirron YhdysvaltoihinLähettää edullisen rahansiirron Yhdistyneeseen kuningaskuntaanLähettää edullisen rahansiirron KanadaanLähettää edullisen rahansiirron AustraliaanLähettää edullisen rahansiirron Uuteen-SeelantiinTilaa VND sähköpostipäivityksetHanki VND kurssit puhelimeeniHanki VND valuuttadata API yritykselleni

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15948
GBP / EUR1.14146
USD / JPY156.470
GBP / USD1.32349
USD / CHF0.804458
USD / CAD1.40411
EUR / JPY181.424
AUD / USD0.651748

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%