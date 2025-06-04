ZWG - Zimbabwean Dollar
Zimbabwean Dollar on Zimbabwe valuutta. Zimbabwe Dollar ISO-valuuttatunnus on ZWG. Alta löydät Zimbabwean Dollar kurssit ja valuuttalaskurin.
Zimbabwean Dollar tilastot
|Nimi
|Zimbabwean Dollar
|Symboli
|$
|Pienin yksikkö
|1/100 = Cent
|Pienen yksikön symboli
|Cent
Zimbabwean Dollar profiili
|Keskuspankki
|Reserve Bank of Zimbabwe
Miksi olet kiinnostunut valuutasta ZWG?
