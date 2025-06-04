zwg
ZWG - Zimbabwean Dollar

Zimbabwean Dollar on Zimbabwe valuutta. Zimbabwe Dollar ISO-valuuttatunnus on ZWG. Alta löydät Zimbabwean Dollar kurssit ja valuuttalaskurin.

ZWGZimbabwen dollari

Zimbabwean Dollar tilastot

NimiZimbabwean Dollar
Symboli$
Pienin yksikkö1/100 = Cent
Pienen yksikön symboliCent

Zimbabwean Dollar profiili

KeskuspankkiReserve Bank of Zimbabwe

