FJD - Fijian Dollar

Fijian Dollar on Fiji valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Fijian Dollar -valuuttakurssi on FJD → USD. Fiji Dollar ISO-valuuttatunnus on FJD, ja valuuttasymboli on $. Alta löydät Fijian Dollar kurssit ja valuuttalaskurin.

Valitse valuutta

FJDFidžin dollari

Fijian Dollar tilastot

NimiFijian Dollar
Symboli$
Pienin yksikkö1/100 = Cent
Pienen yksikön symboli¢
Suosituin FJD muunnosFJD → USD
Suosituin FJD kaavioFJD → USD kaavio

Fijian Dollar profiili

SetelitFreq used: $2, $5, $10, $20, $50, $100
Käyttäjät
Fiji

