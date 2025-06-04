FJD - Fijian Dollar
Fijian Dollar on Fiji valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Fijian Dollar -valuuttakurssi on FJD → USD. Fiji Dollar ISO-valuuttatunnus on FJD, ja valuuttasymboli on $. Alta löydät Fijian Dollar kurssit ja valuuttalaskurin.
Fijian Dollar tilastot
|Nimi
|Fijian Dollar
|Symboli
|$
|Pienin yksikkö
|1/100 = Cent
|Pienen yksikön symboli
|¢
|Suosituin FJD muunnos
|FJD → USD
|Suosituin FJD kaavio
|FJD → USD kaavio
Fijian Dollar profiili
|Setelit
|Freq used: $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Käyttäjät
Fiji
Fiji
Miksi olet kiinnostunut valuutasta FJD?
