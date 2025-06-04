IMP - Isle of Man Pound
Isle of Man Pound on Isle of Man valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Isle of Man Pound -valuuttakurssi on IMP → USD. Isle of Man Pound ISO-valuuttatunnus on IMP, ja valuuttasymboli on £. Alta löydät Isle of Man Pound kurssit ja valuuttalaskurin.
Isle of Man Pound tilastot
|Nimi
|Isle of Man Pound
|Symboli
|£
|Pienin yksikkö
|1/100 = Pence
|Pienen yksikön symboli
|p
|Suosituin IMP muunnos
|IMP → USD
|Suosituin IMP kaavio
|IMP → USD kaavio
Isle of Man Pound profiili
|Kolikot
|Freq used: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2, £5
|Setelit
|Freq used: £1, £5, £10, £20, £50
|Käyttäjät
Isle of Man
Miksi olet kiinnostunut valuutasta IMP?
