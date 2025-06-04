imp
IMP - Isle of Man Pound

Isle of Man Pound on Isle of Man valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Isle of Man Pound -valuuttakurssi on IMP → USD. Isle of Man Pound ISO-valuuttatunnus on IMP, ja valuuttasymboli on £. Alta löydät Isle of Man Pound kurssit ja valuuttalaskurin.

Valitse valuutta

imp
IMPMansaaren punta

Isle of Man Pound tilastot

NimiIsle of Man Pound
Symboli£
Pienin yksikkö1/100 = Pence
Pienen yksikön symbolip
Suosituin IMP muunnosIMP → USD
Suosituin IMP kaavioIMP → USD kaavio

Isle of Man Pound profiili

KolikotFreq used: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2, £5
SetelitFreq used: £1, £5, £10, £20, £50
Käyttäjät
Isle of Man

Miksi olet kiinnostunut valuutasta IMP?

Haluan...

Lähettää edullisen rahansiirron YhdysvaltoihinLähettää edullisen rahansiirron Yhdistyneeseen kuningaskuntaanLähettää edullisen rahansiirron KanadaanLähettää edullisen rahansiirron AustraliaanLähettää edullisen rahansiirron Uuteen-SeelantiinTilaa IMP sähköpostipäivityksetHanki IMP kurssit puhelimeeniHanki IMP valuuttadata API yritykselleni

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15964
GBP / EUR1.14178
USD / JPY156.439
GBP / USD1.32406
USD / CHF0.804050
USD / CAD1.40379
EUR / JPY181.414
AUD / USD0.652055

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%