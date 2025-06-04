yer
YER - Yemeni Rial

Yemeni Rial on Yemen valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Yemeni Rial -valuuttakurssi on YER → USD. Yemen Rial ISO-valuuttatunnus on YER, ja valuuttasymboli on ﷼. Alta löydät Yemeni Rial kurssit ja valuuttalaskurin.

Yemeni Rial tilastot

NimiYemeni Rial
Symboli
Pienin yksikkö1/100 = Fils
Pienen yksikön symboliFils
Suosituin YER muunnosYER → USD
Suosituin YER kaavioYER → USD kaavio

Yemeni Rial profiili

SetelitFreq used: ﷼50, ﷼100, ﷼200, ﷼250, ﷼500, ﷼1000
KeskuspankkiCentral Bank of Yemen
Käyttäjät
Yemen

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15949
GBP / EUR1.14165
USD / JPY156.458
GBP / USD1.32373
USD / CHF0.804391
USD / CAD1.40405
EUR / JPY181.412
AUD / USD0.651732

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%