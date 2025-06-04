YER - Yemeni Rial
Yemeni Rial on Yemen valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Yemeni Rial -valuuttakurssi on YER → USD. Yemen Rial ISO-valuuttatunnus on YER, ja valuuttasymboli on ﷼. Alta löydät Yemeni Rial kurssit ja valuuttalaskurin.
Yemeni Rial tilastot
|Nimi
|Yemeni Rial
|Symboli
|﷼
|Pienin yksikkö
|1/100 = Fils
|Pienen yksikön symboli
|Fils
|Suosituin YER muunnos
|YER → USD
|Suosituin YER kaavio
|YER → USD kaavio
Yemeni Rial profiili
|Setelit
|Freq used: ﷼50, ﷼100, ﷼200, ﷼250, ﷼500, ﷼1000
|Keskuspankki
|Central Bank of Yemen
|Käyttäjät
Yemen
Yemen
Miksi olet kiinnostunut valuutasta YER?
Haluan...Lähettää edullisen rahansiirron YhdysvaltoihinLähettää edullisen rahansiirron Yhdistyneeseen kuningaskuntaanLähettää edullisen rahansiirron KanadaanLähettää edullisen rahansiirron AustraliaanLähettää edullisen rahansiirron Uuteen-SeelantiinTilaa YER sähköpostipäivityksetHanki YER kurssit puhelimeeniHanki YER valuuttadata API yritykselleni