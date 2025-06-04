xpd
XPD - Palladium Ounce

Palladium Ounce on Palladium valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Palladium Ounce -valuuttakurssi on XPD → USD. Palladium ISO-valuuttatunnus on XPD. Alta löydät Palladium Ounce kurssit ja valuuttalaskurin.

Valitse valuutta

xpd
XPDPalladiumunssi

Palladium Ounce tilastot

NimiPalladium Ounce
SymboliOunce
Pienin yksikkö
Pienen yksikön symboli
Suosituin XPD muunnosXPD → USD
Suosituin XPD kaavioXPD → USD kaavio

Palladium Ounce profiili

Käyttäjät
Palladium

Miksi olet kiinnostunut valuutasta XPD?

Haluan...

Lähettää edullisen rahansiirron YhdysvaltoihinLähettää edullisen rahansiirron Yhdistyneeseen kuningaskuntaanLähettää edullisen rahansiirron KanadaanLähettää edullisen rahansiirron AustraliaanLähettää edullisen rahansiirron Uuteen-SeelantiinTilaa XPD sähköpostipäivityksetHanki XPD kurssit puhelimeeniHanki XPD valuuttadata API yritykselleni

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15950
GBP / EUR1.14143
USD / JPY156.467
GBP / USD1.32348
USD / CHF0.804425
USD / CAD1.40420
EUR / JPY181.423
AUD / USD0.651737

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%