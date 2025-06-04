LSL - Basotho Loti
Basotho Loti on Lesotho valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Basotho Loti -valuuttakurssi on LSL → USD. Lesotho Loti ISO-valuuttatunnus on LSL, ja valuuttasymboli on M. Alta löydät Basotho Loti kurssit ja valuuttalaskurin.
Basotho Loti tilastot
|Nimi
|Basotho Loti
|Symboli
|Loti
|Pienin yksikkö
|Pienen yksikön symboli
|Suosituin LSL muunnos
|LSL → USD
|Suosituin LSL kaavio
|LSL → USD kaavio
Basotho Loti profiili
|Käyttäjät
Lesotho
Lesotho
