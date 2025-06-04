bob
BOB - Bolivian Bolíviano

Bolivian Bolíviano on Bolivia valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Bolivian Bolíviano -valuuttakurssi on BOB → USD. Bolivia Bolíviano ISO-valuuttatunnus on BOB, ja valuuttasymboli on $b. Alta löydät Bolivian Bolíviano kurssit ja valuuttalaskurin.

BOBBolivian boliviano

Bolivian Bolíviano tilastot

NimiBolivian Bolíviano
Symboli$b
Pienin yksikkö1/100 = Centavo
Pienen yksikön symboliCentavo
Suosituin BOB muunnosBOB → USD
Suosituin BOB kaavioBOB → USD kaavio

Bolivian Bolíviano profiili

KolikotFreq used: Centavo10, Centavo20, Centavo50, $b1, $b2, $b5
SetelitFreq used: $b10, $b20, $b50, $b100, $b200
KeskuspankkiBanco Central de Bolivia
Käyttäjät
Bolivia

