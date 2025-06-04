BOB - Bolivian Bolíviano
Bolivian Bolíviano on Bolivia valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Bolivian Bolíviano -valuuttakurssi on BOB → USD. Bolivia Bolíviano ISO-valuuttatunnus on BOB, ja valuuttasymboli on $b. Alta löydät Bolivian Bolíviano kurssit ja valuuttalaskurin.
Bolivian Bolíviano tilastot
|Nimi
|Bolivian Bolíviano
|Symboli
|$b
|Pienin yksikkö
|1/100 = Centavo
|Pienen yksikön symboli
|Centavo
|Suosituin BOB muunnos
|BOB → USD
|Suosituin BOB kaavio
|BOB → USD kaavio
Bolivian Bolíviano profiili
|Kolikot
|Freq used: Centavo10, Centavo20, Centavo50, $b1, $b2, $b5
|Setelit
|Freq used: $b10, $b20, $b50, $b100, $b200
|Keskuspankki
|Banco Central de Bolivia
|Käyttäjät
Bolivia
Bolivia
Miksi olet kiinnostunut valuutasta BOB?
Haluan...Lähettää edullisen rahansiirron YhdysvaltoihinLähettää edullisen rahansiirron Yhdistyneeseen kuningaskuntaanLähettää edullisen rahansiirron KanadaanLähettää edullisen rahansiirron AustraliaanLähettää edullisen rahansiirron Uuteen-SeelantiinTilaa BOB sähköpostipäivityksetHanki BOB kurssit puhelimeeniHanki BOB valuuttadata API yritykselleni